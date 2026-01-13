Un año después de la explosión de gas en Noáin una docena de familias no han podido regresar a sus viviendas
La investigación policial aún no ha arrojado respuestas sobre la explosión de gas que dejó nueve personas heridas —dos de ellas en estado grave—, destruyó varias viviendas y obligó a desalojar a unas 250 personas. Doce meses después, las obras de reconstrucción avanzan lentamente en los portales más cercanos al epicentro del suceso.
Hace justo un año, la tarde del 13 de enero de 2025, una doble explosión de gas en Noáin (Navarra), dejó nueve personas heridas —dos de ellas en estado grave—, destruyó varias viviendas y obligó a desalojar a unas 250 personas.
Doce meses después, una docena de familias continúa sin poder regresar a sus casas y la investigación policial aún no ha arrojado respuestas claras sobre lo ocurrido.
Aquella tarde, una primera explosión, registrada en torno a las 15:35 horas, provocó el desalojo preventivo de parte de la urbanización. Sin embargo, cuando se permitió a parte del vecindario acceder a sus viviendas para recoger ropa y enseres básicos antes de pasar la noche fuera, una segunda deflagración, sobre las 18:00 horas, destrozó dos viviendas y causó daños severos en varios bloques colindantes.
El balance humano fue grave: siete personas resultaron heridas, entre ellas un joven de 22 años y una menor de 13 ingresados en la UCI, y otras dos fueron atendidas en el centro de salud por ansiedad e inhalación de humo.
De las 120 viviendas desalojadas inicialmente, alrededor de un centenar pudieron reocuparse en las semanas posteriores, una vez restablecidos los suministros de agua y electricidad. Sin embargo, un año después, los portales más cercanos al epicentro de la explosión sufrieron daños estructurales de tal magnitud que siguen vacíos.
En ellos, entre diez y doce viviendas deberán ser prácticamente reconstruidas, lo que mantiene a sus propietarios fuera de casa sin una fecha clara de regreso. Mientras tanto, la vida de los afectados se ha desarrollado entre hoteles, casas de familiares y pisos de alquiler.
A esa incertidumbre habitacional se suma la falta de respuestas sobre las causas exactas del siniestro. La investigación conjunta de la Policía Foral y la Guardia Civil continúa abierta y, hasta ahora, no se han hecho públicas conclusiones definitivas.
Las compañías aseguradoras están reclamando que exista un responsable de la explosión para que los propietarios puedan cobrar el valor de lo perdido. Al no estar la investigación resuelta, muchas personas afectadas no han cobrado todavía.
