NAVARRA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Un año después de la explosión de gas en Noáin una docena de familias no han podido regresar a sus viviendas

La investigación policial aún no ha arrojado respuestas sobre la explosión de gas que dejó nueve personas heridas —dos de ellas en estado grave—, destruyó varias viviendas y obligó a desalojar a unas 250 personas. Doce meses después, las obras de reconstrucción avanzan lentamente en los portales más cercanos al epicentro del suceso.

Noain-explosion-efe
Explosión de gas en Noáin, el 13 de enero de 2025. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Gas leherketa gertatu eta urtebetera, Noaingo dozena bat familiak etxera itzuli ezinik jarraitzen dute
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Hace justo un año, la tarde del 13 de enero de 2025, una doble explosión de gas en Noáin (Navarra), dejó nueve personas heridas —dos de ellas en estado grave—, destruyó varias viviendas y obligó a desalojar a unas 250 personas.

Doce meses después, una docena de familias continúa sin poder regresar a sus casas y la investigación policial aún no ha arrojado respuestas claras sobre lo ocurrido.

Aquella tarde, una primera explosión, registrada en torno a las 15:35 horas, provocó el desalojo preventivo de parte de la urbanización. Sin embargo, cuando se permitió a parte del vecindario acceder a sus viviendas para recoger ropa y enseres básicos antes de pasar la noche fuera, una segunda deflagración, sobre las 18:00 horas, destrozó dos viviendas y causó daños severos en varios bloques colindantes.

El balance humano fue grave: siete personas resultaron heridas, entre ellas un joven de 22 años y una menor de 13 ingresados en la UCI, y otras dos fueron atendidas en el centro de salud por ansiedad e inhalación de humo.

De las 120 viviendas desalojadas inicialmente, alrededor de un centenar pudieron reocuparse en las semanas posteriores, una vez restablecidos los suministros de agua y electricidad. Sin embargo, un año después, los portales más cercanos al epicentro de la explosión sufrieron daños estructurales de tal magnitud que siguen vacíos.

En ellos, entre diez y doce viviendas deberán ser prácticamente reconstruidas, lo que mantiene a sus propietarios fuera de casa sin una fecha clara de regreso. Mientras tanto, la vida de los afectados se ha desarrollado entre hoteles, casas de familiares y pisos de alquiler.

A esa incertidumbre habitacional se suma la falta de respuestas sobre las causas exactas del siniestro. La investigación conjunta de la Policía Foral y la Guardia Civil continúa abierta y, hasta ahora, no se han hecho públicas conclusiones definitivas.

Las compañías aseguradoras están reclamando que exista un responsable de la explosión para que los propietarios puedan cobrar el valor de lo perdido. Al no estar la investigación resuelta, muchas personas afectadas no han cobrado todavía.

Noáin Navarra Sociedad

Te puede interesar

Barbie autista
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Mattel lanza la muñeca Barbie autista que refleja el mundo que ven los niños con este trastorno

La muñeca cuenta con articulación en los codos y las muñecas para representar movimientos o comportamientos repetitivos, como el aleteo de manos. Está diseñada con la mirada ligeramente desviada, una tableta que muestra aplicaciones de Comunicación Aumentativa y Alternativa basadas en símbolos, y un "fidget spinner" rosa, un tipo de juguete que ayuda a reducir el estrés y mejora la concentración.
Cargar más
Publicidad
X