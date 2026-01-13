NAFARROA
Gas leherketa gertatu eta urtebetera, Noaingo dozena bat familiak etxera itzuli ezinik jarraitzen dute

Urtebete geroago, Poliziaren ikerketak zabalik jarraitzen du. Bi gas leherketaren ondorioz, bederatzi pertsona zauritu ziren, horietako bi larri, eta hainbat etxebizitza suntsitu. Leherketak gehien kaltetu zituen dozena bat etxebizitzak berreraikitzeko lanek aurrera jarraitzen duten bitartean, bizilagun horiek etxera itzuli ezinik segitzen dute. 

Noain-explosion-efe
Gas-leherketa Noainen, 2025eko urtarrilaren 13an. Artxiboko argazkia: EFE
author image

Agencias | EITB

Azken eguneratzea

Duela urtebete, 2025eko urtarrilaren 13an, Noainen gertaturiko gas leherketaren ondorioz, bederatzi pertsona zauritu ziren —horietako bi larri—. Halaber, hainbat etxebizitza suntsituta gelditu ziren eta 250 bizilagun inguru atera behar izan zituzten. 

Hamabi hilabete geroago, leherketak gehien kaltetu zituen dozena bat etxebizitzatako bizilagunek etxera itzuli ezinik jarraitzen dute. Halaber, Poliziaren ikerketak zabalik segitzen du. 

Urtarrilaren 13 hartan, 15:30ak aldera, lehen eztanda bat gertatu zen, eta Zabalegi Kontzejuaren kaleko hainbat etxebizitza hustu zituzten. Bigarren eztanda batek (18:30ean) gaua kanpoan pasatzeko gauzen bila etxera sartu ziren bizilagunak bete-betean harrapatu zituen. Leherketak bi etxebizitza suntsitu eta inguruko eraikinetan kalteak eragin zituen. 

Ezbeharrean bederatzi pertsona zauritu ziren, horietako bi larri, eta azken bi horiek —22 urteko gizon bat eta 13 urteko neska adingabe bat— ZIUn sartu behar izan zituzten. Gainera, bi pertsona osasun zentroan artatu behar izan zituzten antsietateagatik eta kea arnasteagatik. 

Hustutako 120 etxebizitzetako 100 familia etxera bueltatu ahal izan ziren ezbeharraren ondorengo asteetan, ur eta argindar hornidura berrezarri ostean. Aitzitik, leherketak gehien kaltetu zituen dozena bat etxebizitzak hutsik jarraitzen dute. 

Hamar eta hamabi etxebizitza inguru guztiz berreraiki behar dituzte, eta oraingoz etxe horietako bizilagunak ezingo dira itzuli. Bien bitartean, senideen etxeetan edota alokairuan bizitzen ari dira. 

Bestalde, Poliziaren ikerketa zabalik dago ezbeharraren nondik norakoak argitzeko. Gaur gaurkoz, ez dute behin-betiko ondoriorik argitaratu. 

Aseguru konpainiek leherketaren erantzulea argitzea eskatzen dute, jabeek galdutakoaren balioa kobratu ahal izan dezaten. Auzia argitu bitartean, kaltetu askok kobratu ezinik jarraitzen dute. 

