Gas leherketa gertatu eta urtebetera, Noaingo dozena bat familiak etxera itzuli ezinik jarraitzen dute
Urtebete geroago, Poliziaren ikerketak zabalik jarraitzen du. Bi gas leherketaren ondorioz, bederatzi pertsona zauritu ziren, horietako bi larri, eta hainbat etxebizitza suntsitu. Leherketak gehien kaltetu zituen dozena bat etxebizitzak berreraikitzeko lanek aurrera jarraitzen duten bitartean, bizilagun horiek etxera itzuli ezinik segitzen dute.
Duela urtebete, 2025eko urtarrilaren 13an, Noainen gertaturiko gas leherketaren ondorioz, bederatzi pertsona zauritu ziren —horietako bi larri—. Halaber, hainbat etxebizitza suntsituta gelditu ziren eta 250 bizilagun inguru atera behar izan zituzten.
Hamabi hilabete geroago, leherketak gehien kaltetu zituen dozena bat etxebizitzatako bizilagunek etxera itzuli ezinik jarraitzen dute. Halaber, Poliziaren ikerketak zabalik segitzen du.
Urtarrilaren 13 hartan, 15:30ak aldera, lehen eztanda bat gertatu zen, eta Zabalegi Kontzejuaren kaleko hainbat etxebizitza hustu zituzten. Bigarren eztanda batek (18:30ean) gaua kanpoan pasatzeko gauzen bila etxera sartu ziren bizilagunak bete-betean harrapatu zituen. Leherketak bi etxebizitza suntsitu eta inguruko eraikinetan kalteak eragin zituen.
Ezbeharrean bederatzi pertsona zauritu ziren, horietako bi larri, eta azken bi horiek —22 urteko gizon bat eta 13 urteko neska adingabe bat— ZIUn sartu behar izan zituzten. Gainera, bi pertsona osasun zentroan artatu behar izan zituzten antsietateagatik eta kea arnasteagatik.
Hustutako 120 etxebizitzetako 100 familia etxera bueltatu ahal izan ziren ezbeharraren ondorengo asteetan, ur eta argindar hornidura berrezarri ostean. Aitzitik, leherketak gehien kaltetu zituen dozena bat etxebizitzak hutsik jarraitzen dute.
Hamar eta hamabi etxebizitza inguru guztiz berreraiki behar dituzte, eta oraingoz etxe horietako bizilagunak ezingo dira itzuli. Bien bitartean, senideen etxeetan edota alokairuan bizitzen ari dira.
Bestalde, Poliziaren ikerketa zabalik dago ezbeharraren nondik norakoak argitzeko. Gaur gaurkoz, ez dute behin-betiko ondoriorik argitaratu.
Aseguru konpainiek leherketaren erantzulea argitzea eskatzen dute, jabeek galdutakoaren balioa kobratu ahal izan dezaten. Auzia argitu bitartean, kaltetu askok kobratu ezinik jarraitzen dute.
Mugaziklo bizikleta-proiektuak 26 kilometro berri sortuko ditu Nafarroa, Gipuzkoa eta Akitania Berriaren artean
Mugez gaindiko lankidetza proiektu horrek mugikortasun iraunkorra sustatzea du helburu, eta 2029ra arte garatuko da. Aurreikusitako 26 kilometro horietatik lehen zatia Nafarroak garatuko du, Tafalla eta Erriberri artean, eta Gipuzkoak, berriz, bizikleta eta oinezkoentzako bidea egingo du Errenteria eta Irun artean.
Donostia International Physics Centerreko laborategi kuantiko berriko zuzendaria urteko zientzialari izendatu dute, Austrian
Francesca Ferlaino 2025. urteko zientzialaria izendatu du Austriako Zientzia eta Hezkuntza Kazetarien Elkarteak, eta bere "ikerketa-lana eta komunikaziorako pasioa" goraipatu ditu.
Patineteak manipulatzea: arrisku ugari dituen ohiko jardunbidea
Azken aldian sarritan sortu izan dira suteak patineteen baterien ondorioz. Baina, zergatik hartzen dute su? Adituek diote kasu askotan patinete horiek manipulatuta daudelako izaten dela.
Gripeak eragindako ospitaleratzeen kopurua % 30 baino gehiago jaitsi da EAEn
Kanpaina hasi zenetik, 17.465 gripe-kasu erregistratu dira guztira Osakidetzaren ospitaleetan, eta 2.274 ospitalizazio eta 74 ZIUko ingresu izan dira.
Auzitegi Nazionalak itzalaldiaren auzia artxibatu du, sabotaje terroristaren "gutxieneko zantzurik" ez dagoelako
Epaileak baztertu egin du "ikertutako gertakarien jatorria terrorismo informatikoko ekintza batean" egotea.
Metro Bilbaok konpondu du Santutxu eta Basarrate arteko arazoa eta atzerapenak gutxitzen ari dira
Santutxuko eta Basarrateko geltokien arteko arazo teknikoak direla eta, atzerapenak izan dira, oro har.
Auto batean piztutako sutea etxebizitza baten linea elektrikora iritsi da, Buñuelen, eta hainbat leherketa eragin ditu
Tuterako suhiltzaileak Buñuelera joan behar izan dira gaur goizaldean, ibilgailu batean piztutako sutea itzaltzeko. Suak ondoko etxebizitza baten aurrealdeko txirikorda elektrikoa harrapatu du, eta hainbat leherketa eragin ditu.
Mattelek Barbie autista aurkeztu du, nahasmendu hori duten haurrek ikusten duten mundua islatzen duen panpina
Panpinak artikulazioak ditu ukondoetan eta eskumuturretan, nahasmendu hori duten pertsonek egiten dituzten mugimendu eta portaera errepikakorrak irudikatzeko. Begirada apur bat desbideratua du, sinboloetan oinarritutako komunikazio aplikazioak erakusten dituen tableta bat darama esku batean eta estresa murrizten eta kontzentrazioa hobetzen laguntzen duen fidget spinner arrosa, bestean.
Espetxean sartu dituzte kilo bat kokainarekin Donostian atxilotutako hiru pertsonak
Ertzaintzak adierazi duenez, horietako batek kokaina irentsi egin zuen, kapsulatan sartuta, droga Brasildik Gipuzkoako hiriburura ekartzeko asmoz.