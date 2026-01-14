Se cumple un año del incendio del Planetario de Pamplona

Hoy, 14 de enero, se cumple un año del incendio en el del Planetario de Pamplona, en la que ya se han realizado las labores de desescombro con el objetivo de llevar a cabo una reforma integral del edificio para que vuelva a ser un referente en el ámbito científico.

Un año después del incendio, que causó daños valorados en 2,2 millones de euros, el Gobierno de Navarra y NICDO, la entidad gestora del Planetario, subrayan que la infraestructura no solo será recuperada, sino transformada en un espacio renovado de divulgación científica y astronómica.

​El incendio calcinó la cúpula de la sala de proyecciones Tornamira y destruyó el proyector optomecánico Zeiss VI, uno de los pocos que aún permanecían en funcionamiento en el mundo.

Los informes técnicos han constatado, además, afecciones derivadas del humo y de las partículas del incendio en otras áreas del edificio, lo que ha obligado a una revisión global del mismo.

En septiembre y octubre de 2025 se llevaron a cabo las labores de desescombro en la zona afectada por las llamas en la sala Tornamira, donde se realizó asimismo un derribo controlado de partes de la cúpula que resultaron comprometidas por las altas temperaturas.

Los informes periciales han concluido que no será necesario derruir la torre del edificio, ya que la rápida actuación de los equipos de extinción evitó que se alcanzaran temperaturas que pusieran en riesgo su estructura de hormigón.

Mientras el edificio permanece cerrado al público, el Planetario ha mantenido parte de su programación trasladando actividades y colaborando con otros espacios culturales de Navarra.

