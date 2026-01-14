NAFARROA

Urtebete igaro da Iruñeko Planetarioan sutea gertatu zenetik

Nafarroako Gobernuak eta Planetarioaren kudeatzen duen NICDO enpresa publikoak azaldu dutenez, azpiegitura eraberritu eta zientzia eta astronomiako dibulgaziorako gune bilakatu nahi dute. 

Agentziak | EITB

Iruñeko Planetarioan sutea gertatu zenetik urtebete igaro da. 12 hilabete geroago itxita jarraitzen du, eraikina berreraikitzeko lanek aurrera jarraitzen duten bitartean. 

Suteak kalte handiak eragin zituen (2,2 milioi euro). Nafarroako Gobernuak eta Planetarioa kudeatzen duen NICDO enpresa publikoak azaldu dutenez, azpiegitura eraberritu eta zientzia eta astronomia dibulgaziorako gune bilakatu nahi dute

Garrek, besteak beste, Planetarioko kupula, Tornamira proiekzio aretoa eta Zeiss VI proiektore optomekanikoa kiskali zituzten. 

Txosten teknikoek jasotzen dutenez, keak eta sutean sortutako hainbat partikulak beste zenbait gune ere ere kaltetu zituzten. 

2025eko irailean eta urrian, hondakinak kentzeko lanak egin ziren Tornamira aretoan. Horrez gain, kupularen zati batzuk modu kontrolatuan eraitsi zituzten. 

Hala ere, perituen txostenek ondorioztatu dute ez dela beharrezkoa izango Iruñeko Planetarioko dorrea eraistea.

Planetarioa berreraikitzeko lanek luze joko dute oraindik, eta, bien bitartean, ateak itxita jarraituko du. 

