Xabier Anduaga, Tambor de Oro 2026, preparado para la fiesta

Xabier Anduaga tenorea
18:00 - 20:00
Xabier Anduaga. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Xabier Anduaga, 2026ko Urrezko Danborra, festarako prest

Última actualización

El tenor donostiarra Xabier Anduaga recibirá el Tambor de Oro de este año y cantará la Marcha de San Sebastián en la izada, junto al Orfeón Donostiarra, en la Plaza de la Constitución. Disfrutará del momento con familia y amigos. 

Donostia-San Sebastián Tambor de Oro Tamborrada 2026 Sociedad

