Xabier Anduaga, 2026ko Urrezko Danborra, festarako prest

Xabier Anduaga tenorea
18:00 - 20:00
Xabier Anduaga. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Xabier Anduaga tenore donostiarrak aurtengo Urrezko Danborra jasoko du eta San Sebastian Martxa abestuko du Donostiako Orfeoiarekin batera, Konstituzio Plazan. Momentuaz familiarekin eta lagunekin gozatuko du.

Donostia Urrezko Danborra Danborrada 2026 Gizartea

