Casi 23.000 personas desfilarán en San Sebastián en la tamborrada de adultos "más paritaria de la historia"
Las melodías de Sarriegi y el sonido de los tambores sonará durante 24 horas, gracias a las 167 tamborradas que saldrán a las calles donostiarras. El tenor Xabier Anduaga, Tambor de Oro 2026, interpretará la Marcha de San Sebastián en la izada de la Plaza de la Constitución, acto que cumple 100 años.
Un total de 22.736 personas desfilarán por las calles de Donostia-San Sebastián el 20 de enero, en las 167 tamborradas de adultos que participarán en la fiesta "más paritaria de la historia", ya que solo queda una compañía compuesta exclusivamente por hombres.
Esta mañana han presentado la Tamborrada de Adultos 2026 y los principales actos festivos en el ayuntamiento de la ciudad.
El alcalde Jon Insausti ha destacado que nunca habían participado tantas mujeres en esta fiesta. Este año serán concretamente 10.640, frente a 12.096 hombres; lo que arroja una cuota del 46,8 % y el 53,2 %, respectivamente.
Según Insausti, el avance hacia la paridad es "un éxito de la sociedad y de la ciudad". En este sentido, ha valorado "el camino recorrido" durante los últimos años por las asociaciones, clubes, sociedades gastronómicas y otras entidades que organizan tamborradas a la hora de adaptar sus compañías e integrar a las mujeres en igualdad "sin perder la esencia" de la tradición.
Este año se celebra también el centenario de la izada de la bandera de la ciudad en la Plaza de la Constitución, el acto que con el que se inicia la fiesta que dura 24 horas. Con ese motivo, durante la izada, el tenor Xabier Anduaga, Tambor de Oro 2026, interpretará la Marcha de San Sebastián, junto al Orfeón Donostiarra, al son de los tambores de la sociedad Gaztelubide.
Asimismo, la entidad municipal Donostia Festak ha editado un cartel conmemorativo, obra de Fernando Huarte Campion ‘Roskow’, y un pin que repartirá a los integrantes de las tamborradas infantiles y de adultos.
En el acto de presentación han participado los representantes de las tamborradas de Euskal Billera, Kondarrak, Gure Borda y Zuloidan, que cumplen distintos aniversarios, así como de la charanga Joselontxos, que se ha encargado de grabar en estudio las doce melodías oficiales de la tamborrada.
Xabier Anduaga, Tambor de Oro 2026, preparado para la fiesta
El tenor donostiarra Xabier Anduaga recibirá el Tambor de Oro de este año y cantará la Marcha de San Sebastián en la izada, junto al Orfeón Donostiarra, en la Plaza de la Constitución. Disfrutará del momento con familia y amigos.
