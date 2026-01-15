Ia 23.000 lagunek desfilatuko dute Donostian, "inoizko parekideena" izango den helduen danborradan
Sarriegiren doinuek eta danbor-hotsek ez dute etenik izango 24 orduz urtarrilaren 20an. 167 danborrada irtengo dira Donostiako kaleetara. Gainera, bandera-igoeraren ekitaldiak 100 urte beteko ditu eta ospatzeko, Xabier Anduaga tenoreak San Sebastian Martxa abestuko du une horretan, Gaztelubideko danborrekin batera, festari hasiera emanez.
22.736 pertsonak hartuko dute parte Donostian, "historiako parekideena" izango den San Sebastian eguneko helduen danborradan. 167 danborrada aterako dira kalera eta gizonek soilik osatutako konpainia bakarra izango da.
Gaur goizean aurkeztu dituzte 2026ko Helduen Danborrada eta ekitaldi nagusiak hiriko udaletxean. Jon Insausti alkateak nabarmendu duenez, inoiz baino emakume gehiagok hartuko du parte aurtengo jaian: zehazki, 10.640 emakume eta 12.096 gizon arituko dira danborra jotzen, % 46,8 eta % 53,2, hurrenez hurren.
Insaustiren arabera, parekidetasunerantz aurrera egitea "gizartearen eta hiriaren arrakasta" izan da. Hala, azken urteetan elkarteek, klubek, gastronomikoek eta danborradak antolatzen dituzten gainerako erakundeek konpainiak egokitzeko eta emakumeak berdintasunean integratzeko egin duten bidea baloratu du, tradizioaren "esentzia galdu gabe".
Horrez gainera, 2026 honetan,24 orduko jaiari hasiera ematen dion banderaren igoeraren mendeurrena ere ospatzen da. Hori dela eta, Xabier Anduaga tenoreak, 2026ko Urrezko Danborrak, Donostiako Martxa abestuko du une horretan, Donostiako Orfeoiarekin eta Gaztelubide elkarteko danborrekin batera.
Halaber, Donostia Festak udal erakundeak Fernando Huarte Campionek ("Roskow") egindako kartela eta festa honetarako bereziki prestatutako pin bat atera ditu.
Aurkezpen ekitaldian Euskal Billera, Kondarrak, Gure Borda eta Zuloidaneko danborradetako ordezkariek ere parte hartu dute, urteurren ezberdinak betetzen dituztelako. Danborradako 12 doinu ofizialak grabatu dituzten Joselontxos txarangakoak ere bertan izan dira.
Hiru urte eta erdiko espetxea ezarri diote Lizarraldeko gizon bati, droga-trafikoagatik eta bi polizia zauritzeagatik
Aldeek hala erabakita, espetxe-zigorra hiru urtez eteteko aukera izango du auzipetuak, baldin eta buru osasunarekin loturiko tratamendua jarraitzen badu.
Lur-jausi batek GI-631 errepidea itxiarazi du, Zumarraga eta Azkoitia artean
Errepidean egiten ari diren bide-lanetan egindako leherketa kontrolatu batek eragin du luizia. Trafikoa GI-3750tik, Elosutik, ari dira bideratzen.
Bilbon lur hartzekoak ziren bost hegaldi desbideratu dituzte, haize ufaden ondorioz
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia ezarri du, 100 km/h-tik gorako haize-boladak daudelako Bizkaiko haizeguneetan, bereziki, mendebaldeko mendiguneetan.
Iruñeko Maristen ikastetxeko abusuen biktimek isiltasuna eten eta jasandako "astakeriak" salatu dituzte
Haurrak zirenean egin zieten "astakeria" ordaintzeko dirurik ez dagoela uste duten arren, Marcos Leyun AVIPIRENen presidenteak salatu duenez, maristek eman dizkieten kalte-ordainak "ez dira iristen beste kongregazio batzuek eman dituztenen herenera".
Zer gertatu da Getxoko Irurak Bat jauregi txikiarekin?
Eraikinaren orubean 12 etxebizitza eraikitzeaz arduratzen zen enpresak hura zaharberritzeko lizentzia zuen, jatorrizko fatxadak mantenduz, tokiko babes maila berezia zuten eta. Hala ere, eraitsi egin zituen, Getxoko Udalaren baimenik gabe.
Xabier Anduaga, 2026ko Urrezko Danborra, festarako prest
Xabier Anduaga tenor donostiarrak aurtengo Urrezko Danborra jasoko du eta San Sebastian Martxa abestuko du, Donostiako Orfeoiarekin batera, Konstituzio Plazan. Familiarekin eta lagunekin gozatuko du momentuaz.
Burgoseko bi paziente onkologikoren heriotzari buruzko ikerketa abiatu du Fiskaltzak
Asteazken honetan, prozesatu aurreko ikerketa-eginbideak abiarazi dituzte, ospitaleak onartu ostean giza akats baten ondorioz bi paziente hil eta zaintzapean dauden hiruri kalteak eragin zitzaizkiela.
Hasi da txotx denboraldia Gipuzkoan!
Petritegi sagardotegian, euskal pilota selekzioa lagun, ireki dute aurtengo sagardoaren lehenengo upela. 3,1 milioi tona dira guztira, eta ezaugarriei dagokienez, arinxeagoa. 46 sagardotegi prest dira gaurtik aurrera bisitariak jasotzeko.
Auzitegi Gorenak espetxealdi iraunkor berrikusgarria ezarri dio Aizarnazabalgo krimenaren akusatuari
Auzitegi Gorenak atzera bota du kondenatuaren defentsak jarritako kasazio-errekurtsoa, eta hilketa hiperastunduaren delitu baten errudun jo du.