Ia 23.000 lagunek desfilatuko dute Donostian, "inoizko parekideena" izango den helduen danborradan

Sarriegiren doinuek eta danbor-hotsek ez dute etenik izango 24 orduz urtarrilaren 20an. 167 danborrada irtengo dira Donostiako kaleetara. Gainera, bandera-igoeraren ekitaldiak 100 urte beteko ditu eta ospatzeko, Xabier Anduaga tenoreak San Sebastian Martxa abestuko du une horretan, Gaztelubideko danborrekin batera, festari hasiera emanez.

Helduen danborradaren aurkezpena, Jon Insausti alkatea, Ana Lopez kultura zinegotzia eta omendutako elkarteetako kideak bertan zirela.

 

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

22.736 pertsonak hartuko dute parte Donostian, "historiako parekideena" izango den San Sebastian eguneko helduen danborradan. 167 danborrada aterako dira kalera eta gizonek soilik osatutako konpainia bakarra izango da.

Gaur goizean aurkeztu dituzte 2026ko Helduen Danborrada eta ekitaldi nagusiak hiriko udaletxean. Jon Insausti alkateak nabarmendu duenez, inoiz baino emakume gehiagok hartuko du parte aurtengo jaian: zehazki, 10.640 emakume eta 12.096 gizon arituko dira danborra jotzen, % 46,8 eta % 53,2, hurrenez hurren.

Insaustiren arabera, parekidetasunerantz aurrera egitea "gizartearen eta hiriaren arrakasta" izan da. Hala, azken urteetan elkarteek, klubek, gastronomikoek eta danborradak antolatzen dituzten gainerako erakundeek konpainiak egokitzeko eta emakumeak berdintasunean integratzeko egin duten bidea baloratu du, tradizioaren "esentzia galdu gabe".

Horrez gainera, 2026 honetan,24 orduko jaiari hasiera ematen dion banderaren igoeraren mendeurrena ere ospatzen da. Hori dela eta, Xabier Anduaga tenoreak, 2026ko Urrezko Danborrak, Donostiako Martxa abestuko du une horretan, Donostiako Orfeoiarekin eta Gaztelubide elkarteko danborrekin batera.

Halaber, Donostia Festak udal erakundeak Fernando Huarte Campionek ("Roskow") egindako kartela eta festa honetarako bereziki prestatutako pin bat atera ditu.

Aurkezpen ekitaldian Euskal Billera, Kondarrak, Gure Borda eta Zuloidaneko danborradetako ordezkariek ere parte hartu dute, urteurren ezberdinak betetzen dituztelako. Danborradako 12 doinu ofizialak grabatu dituzten Joselontxos txarangakoak ere bertan izan dira.

