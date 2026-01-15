Víctimas de abusos en el colegio Maristas de Pamplona rompen su silencio y denuncian las "barbaridades" sufridas
A pesar de que piensan que "no hay dinero en el mundo para poder pagar la barbaridad que nos hicieron a nosotros cuando éramos unos niños", las indemnizaciones que les han concedido los Maristas, ha denunciado Marcos Leyún, presidente de AVIPIREN, "no llegan a una tercera parte de las indemnizaciones equivalentes en abusos de otras congregaciones".
