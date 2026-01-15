Nafarroa
Iruñeko Maristen ikastetxeko abusuen biktimek isiltasuna eten eta jasandako "astakeriak" salatu dituzte

Víctimas de abusos en Maristas de Pamplona
18:00 - 20:00
Iruñea, gaur goizean. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

Haurrak zirenean egin zieten "astakeria" ordaintzeko dirurik ez dagoela uste duten arren, Marcos Leyun AVIPIRENen presidenteak salatu duenez, maristek eman dizkieten kalte-ordainak "ez dira iristen beste kongregazio batzuek eman dituztenen herenera".

Hamaika urteko espetxe-zigorra ezarri diote gizon bati, Zizur Nagusian hilketa saiakera batean biktima paraplegiko uzteagatik

Auzipetuak, Iruñekoa eta nahasmendu psikiko bat diagnostikatuta duenak, 3 milioi euroko kalte-ordaina eman beharko dio biktimari. Gertakarien egunetik behin-behineko espetxealdian egon da, eta, aurrerantzean, ezingo du kaltetuarekin komunikatu ez eta harengana 200 metro baino gutxiagora hurbildu ere, 20 urtez. Gainera, espetxetik atera ostean, zaintzapean egongo da, aske, 10 urte gehiago. 

