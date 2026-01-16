Anulan la exigencia de perfiles lingüísticos para las limpiadoras de las residencias públicas de mayores de Gipuzkoa

Un juzgado de San Sebastián ha anulado la exigencia de perfiles lingüísticos en la ofertapública de empleo (OPE) de las limpiadoras de las residencias de personas mayores públicas de la Diputación foral de Gipuzkoa, según ha informado el sindicato CCOO de Euskadi.



En un comunicado, CCOO de Euskadi ha explicado que las trabajadoras aspirantes "llevaban décadas con contratos temporales en la residencia, sin opciones para estudiar euskera dentro de su horario laboral por ser personal interino".



"Este personal, además, no tiene relación con la ciudadanía en el desempeño de sus tareas", ha añadido. Para el sindicato "los derechos lingüísticos y laborales son perfectamente compatibles respetando las proporcionalidades sociolingüísticas".



Además, ha apuntado que la OPE recurrida y el conjunto de la relación de puestos de trabajo "superaban el índice de obligado cumplimiento" del perfil lingúístico.



La central sindical ha denunciado "la insistencia de algunas administraciones en vulnerar la normativa lingüística del propio Gobierno Vasco y los derechos laborales de trabajadoras y trabajadores".



A juicio del sindicato, las administraciones vascas "se limitan a exigir el perfil lingüístico masiva y desproporcionadamente en sus OPE sin facilitar antes recursos y medios suficientes al personal interino para el aprendizaje del euskara" y "el coste de la euskaldunización recae sobre el propio personal".



Finalmente, CCOO Euskadi ha recordado que, "frente a esta política lingüística excluyente y segregadora contra personas que no saben euskara o lo entienden pero no lo hablan, o lo hablan pero no consiguen acreditar el perfil lingüístico", defiende "una política alternativa basada en la gratuidad de los euskaltegis, liberaciones también para el personal interino y de subcontratas privadas, nuevas formas de acreditación sin macro exámenes, y el reconocimiento oficial de los perfiles solo orales y los de solo comprensión".