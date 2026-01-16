Euskara
Gipuzkoako adinekoen egoitza publikoetako garbitzaileek euskararen hizkuntza-eskakizunik ez dutela behar ebatzi du epaitegi batek

Euskadiko CCOOk ohar batean azaldu duenez, hautagaiek "hamarkadak zeramatzaten egoitzetan lanean, aldi baterako kontratuekin eta lan ordutegiaren barruan euskara ikasteko aukerarik gabe, bitarteko langileak zirelako". Sindikatuarentzat "hizkuntza eta lan eskubideak guztiz bateragarriak dira proportzionaltasun soziolinguistikoak errespetatuz".

Adinekoen egoitza residencia mayores. GFA.

Adinekoen egoitza bat. Argazkia: Gipuzkoako Foru Aldundia.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donostiako epaitegi batek bertan behera utzi du Gipuzkoako Foru Aldundiko adineko egoitza publikoetako garbitzaileek enplegu eskaintza publikoan (LEP) hizkuntza eskakizuna aurkezteko beharra, Euskadiko CCOO sindikatuak jakinarazi duenez.

Euskadiko CCOOk ohar batean azaldu duenez, hautagaiek "hamarkadak zeramatzaten egoitzetan lanean, aldi baterako kontratuekin eta lan ordutegiaren barruan euskara ikasteko aukerarik gabe, bitarteko langileak zirelako".

"Langile horiek, gainera, ez dute harremanik herritarrekin beren zereginak betetzean", gaineratu du. Sindikatuarentzat "hizkuntza eta lan eskubideak guztiz bateragarriak dira proportzionaltasun soziolinguistikoak errespetatuz".

Gainera, adierazi du errekurritutako LEPak eta lanpostuen zerrenda osoak "nahitaez bete beharreko hizkuntza-profilaren indizea gainditzen" zutela.

Sindikatuak salatu duenez, "administrazio batzuek behin eta berriz urratzen dituzte Eusko Jaurlaritzaren hizkuntza araudia eta langileen lan eskubideak".

Sindikatuaren iritziz, euskal administrazioek "hizkuntza-eskakizun masiboa eta neurrigabea eskatzen dute beren LEPetan, aldez aurretik bitarteko langileei euskara ikasteko baliabide eta bitarteko nahikorik eman gabe" eta "euskalduntzearen kostua langileen bizkar utziz".

Azkenik, CCOO Euskadik gogorarazi duenez, "euskara ez dakiten, ulertzen duten baina hitz egiten ez duten, edo hitz egiten duten, baina hizkuntza eskakizuna egiaztatzea lortzen ez duten pertsonen aurkako hizkuntza politika baztertzaile eta segregatzaile honen aurrean, euskaltegien doakotasunean oinarritutako politika alternatibo bat defendatzen du, bitarteko langileentzako eta azpikontrata pribatuentzako liberazioak, makro azterketarik gabeko akreditazio modu berriak, eta ahozko eta ulermen hutsezko profilen onarpen ofiziala".

Adinekoentzako egoitzak Adinekoak Gipuzkoako Foru Aldundia Gipuzkoa Euskara CCOO Gizartea

