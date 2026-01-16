Euskadi ha obtenido una tasa de 64,3 donantes por millón de población en 2025 y se afianza como referente en tasas de donación de órganos, con cifras superiores en un 10 % a las obtenidas en 2024, por encima de la media estatal de 51,9 donantes y a gran distancia de la media europea, situada en 24,7 donantes.



Así lo ha destacado en un comunicado el Departamento vasco de Salud, quien ha señalado que estos resultados consolidan a Osakidetza como "referente en el en el ámbito de la donación estatal e internacional", con una tendencia al alza mantenida durante los últimos seis años.



Durante el pasado año, 144 ciudadanos donaron sus órganos tras su fallecimiento.

Respecto al perfil del potencial donante de órganos, ha indicado que se mantiene similar al de años anteriores. Así, los donantes fallecidos por accidentes de tráfico sólo representan el 4 % del total. La principal causa de fallecimiento de los donantes ha sido el accidente cerebrovascular (44 %).



En cuanto a la edad del donante, cerca del 60 % de los personas supera los 60 años; el 36 %, los 70; y un 3 %; los 80 años. El donante más longevo registrado en Euskadi en 2025 contaba con 83 años.

Navarra, la segunda comunidad con mayor tasa

Navarra ha registrado en 2025 un total de 60 donantes eficaces de órganos, la comunidad ha alcanzado una tasa de 88,2 donantes por millón de población y se mantiene así por tercer año consecutivo, como la segunda autonomía con mayor tasa de donación en el Estado español.

Los 60 donantes navarros han permitido realizar 144 trasplantes, según informa el Gobierno Foral que señala que el sistema sanitario ha completado 85 trasplantes renales. También ha realizado 35 trasplantes hepáticos. Los equipos médicos han efectuado 6 trasplantes cardíacos.



Navarra ha sumado 2 trasplantes combinados de páncreas-riñón. Los hospitales han hecho 8 trasplantes bipulmonares.



La edad media de los donantes ha sido de 66,9 años.

