Euskadi registró en 2025 un aumento del 10 % en la tasa de donación de órganos
Durante el pasado año, 144 personas donaron sus órganos tras su fallecimiento en Euskadi, lo que supone una tasa de 64,3 donantes por millón de habitantes. En cuanto a la actividad de trasplantes, Osakidetza gestionó un total de 262 trasplantes.
Euskadi registró en 2025 una tasa de 64,3 donantes por millón de población, cifras superiores en un 10 % a las obtenidas en 2024, según ha informado este viernes el Departamento de Salud del Gobierno Vasco.
Estos datos consolidan la tendencia al alza de los últimos seis años, situándose por encima de la media estatal (51,9) y europea (24,7).
Durante el pasado año, 144 personas donaron sus órganos tras su fallecimiento en la CAV. Los procesos de donación tras muerte por criterios circulatorios (donación en asistolia), se consolida como programa de donación mayoritario (64,5 %) frente a la clásica donación tras muerte cerebral. los donantes fallecidos por accidentes de tráfico sólo representan 4 % del total.
El perfil del potencial donante de órganos se mantiene similar al de años anteriores. Por ejemplo, los donantes fallecidos por accidente cerebrovascular suponen el 44 % del total. En cuanto a la edad del donante, cerca del 60 % de los donantes supera los 60 años, el 36 % los 70 y un 3 % los 80 años.
En cuanto a la actividad de trasplantes, Osakidetza en 2025 consiguió que un total de 262 personas accedieran a un trasplante de órganos en la CAV.
