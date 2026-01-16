Organo emaileen kopurua % 10 igo da EAEn, urtebetean
Organo emaileen tasa milioi bat biztanleko 64,3koa da EAEn, Espainiako eta Europako batez bestekoaren gainetik. Iaz, 262 pertsonaren organo transplanteak egin zituen Osakidetzak, eta 144 pertsonak eman zituzten organoak hil ondoren.
Euskal Autonomia Erkidegoak organoen transplanteen alorrean erreferente izaten jarraitzen du. Iaz, 144 pertsonak eman zituzten organoak hil ondoren, hots, urtebetean % 10 igo da emaile kopurua, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak ostiral honetan zabaldutako datuen arabera.
Iaz, 64,3 organo emaile zeuden milioi bat biztanleko EAEn, Espainiako (51,9) eta Europako (24,7) batez bestekoaren gainetik.
Hil ondoren organoak eman zituzten hamarretik sei (% 64,5) zirkulazio arazoengatik zendu ziren. Gaur egun, trafiko istripuetan hildako emaileak % 4 besterik ez dira.
Organo emaileen profila aurreko urteetakoaren antzekoa da. Emaileen ia erdiak (% 44) istripu zerebrobaskularren ondorioz hil ziren. Emaileen adinari dagokionez, % 60 inguruk 60 urte baino gehiago zituen, % 36k 70 urte baino gehiago eta % 3k 80 urte baino gehiago.
Guztira, iaz 262 pertsonaren organo transplanteak egin zituen Osakidetzak eta 144k heriotzaren ondoren eman zituzten organoak.
Amaitu dira auto-ilarak A-8an Arrigorriagan, istripu batek goiza konplikatu ostean
Istripua izan da A-8an Arrigorriaga parean eta 7 kilometroko ilarak izan dira. Txorierrin ere istripua izan da Lezama parean eta bi errei itxi behar izan dituzte BIlborantz, eta auto-ilarak sortu diren arren, dagoeneko bere onera itzul da egoera hor ere.
Julio Iglesiasek ukatu egin du emakumeen kontrako ezein abusu, derrigortze edo errespetu falta egin izana
"Atsekabe handiz, nire etxean lan egin zuten bi emakumek nire aurka egindako salaketei erantzuten diet. Ukatu egiten dut emakumerik abusatu edo derrigortu izana, bai eta horiek errespetatu ez izana ere", esan du artistak bere Instagrameko kontuan.
Zabaldu dute lur-jausi baten ondorioz Zumarraga eta Azkoitia artean itxita egon den GI-631 errepidea
Errepidean egiten ari diren bide-lanetan egindako leherketa kontrolatu batek eragin du luizia eguerdiko 13:15ak aldera. Garbiketa lanak amaitu ondoren, 21:45ak aldera errepidea zabaltzea lortu dute.
Hiru urte eta erdiko espetxea ezarri diote Lizarraldeko gizon bati, droga-trafikoagatik eta bi polizia zauritzeagatik
Aldeek hala erabakita, espetxe-zigorra hiru urtez eteteko aukera izango du auzipetuak, baldin eta buru osasunarekin loturiko tratamendua jarraitzen badu.
Ia 23.000 lagunek desfilatuko dute Donostian, "inoizko parekideena" izango den helduen danborradan
Sarriegiren doinuek eta danbor-hotsek ez dute etenik izango 24 orduz urtarrilaren 20an. 167 danborrada irtengo dira Donostiako kaleetara. Gainera, bandera-igoeraren ekitaldiak 100 urte beteko ditu eta ospatzeko, Xabier Anduaga tenoreak San Sebastian Martxa abestuko du une horretan, Gaztelubideko danborrekin batera, festari hasiera emanez.