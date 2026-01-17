Rescatan a una persona tras caer al río desde un puente en Basauri
Los servicios de emergencia han rescatado a un hombre que ha resultado herido este sábado, tras caer al agua desde un puente ubicado en la Avenida Lehendakari Aguirre.
