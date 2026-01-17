Bizkaia
Rescatan a una persona tras caer al río desde un puente en Basauri

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Pertsona bat erreskatatu dute Basauriko zubi batetik ibaira erori ostean
EITB

Última actualización

Los servicios de emergencia han rescatado a un hombre que ha resultado herido este sábado, tras caer al agua desde un puente ubicado en la Avenida Lehendakari Aguirre.

Basauri Bizkaia Sociedad

