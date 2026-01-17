Bizkaia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Pertsona bat erreskatatu dute Basauriko zubi batetik ibaira erori ostean

Rescatan a una persona tras caer al río desde un puente en Basauri
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Larrialdi zerbitzuek gizon bat erreskatatu dute larunbat honetan, Agirre Lehendakariaren etorbideko zubi batetik uretara erori ondoren.

Basauri Bizkaia Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X