La afición del Celta se pinta las uñas en apoyo a Borja Iglesias que recibió insultos homófobos en Sevilla

zaleak homofobiaren aurka
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Celtako zaleek azazkalak margotu dituzte Borja Iglesiasen alde, Sevillan irain homofoboak jaso ostean
author image

EITB

Última actualización

El club animó a los jugadores y a su afición a que en el partido de hoy, que se ha jugado en Balaídos, acudieran con las uñas pintadas, una de las señas de identidad de Iglesias. El futbolista lleva años luchando contra la homofobia y la semana pasada recibió insultos homófobos en Sevilla, tras el encuentro que jugaron en el Sánchez Pizjuán.

Homofobia Galicia Sociedad

