Estalla la alegría en la comunidad senegalesa de Bilbao tras ganar la Copa de África

Euskaraz irakurri: Poztasuna nagusitu da Bilboko senegaldarren artean Afrikako Kopa irabazita

Las calles de San Francisco de Bilbao estallaron en una gran fiesta tras finalizar el partido Senegal-Marruecos. La final concluyó con la alegría de los senegaleses y la decepción de los aficionados de Marruecos. 

Bilbao África Sociedad

