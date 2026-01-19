Afrikako Kopa
Poztasuna nagusitu da Bilboko senegaldarren artean Afrikako Kopa irabazi ostean

Bilboko San Frantzisko kaleak festa handi batean lehertu ziren Senegal-Maroko partida amaitu ondoren. Finala senegaldarren pozarekin eta Marokoko zaleen etsipenarekin amaitu zen. 

