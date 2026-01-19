Será noticia: accidente de tren en Córdoba, todo listo para San Sebastián y comienza "El Conquis"
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 19 de enero de 2026:
- Accidente de tren en Córdoba: Al menos 21 personas han muerto y más de 70 personas han sido hospitalizadas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba), según han informado fuentes del servicio de Emergencias 112 de Andalucía, que ha movilizado a los bomberos, los sanitarios y a la Guardia Civil. La circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía ha quedado suspendida por el accidente.
- Todo listo en San Sebastián: La izada de la bandera de la ciudad en la plaza de la Constitución a medianoche dará el pistoletazo de salida a la Tamborrada de 2026. Serán 24 horas ininterrumpidas de fiesta, donde las tamborradas de adultos y la tamborrada infantil llenarán todos los rincones de la capital guipuzcoana a los sones de la música de Raimundo Sarriegi. Horas antes, los y las donostiarras comenzarán a celebrar el día grande con la tradicional cena.
- Comienza "El Conquis": Hoy arranca la competición en la nueva edición de "El Conquistador del Caribe". Los tres equipos ya han llegado a Los Haitises y se enfrentarán en el exigente primer Juego de Inmunidad para ganar su primer gran premio y, sobre todo, evitar las nominaciones y los campamentos infernales que les esperan a los perdedores.
Te puede interesar
Al menos 39 personas muertas y más de 70 hospitalizadas al descarrillar dos trenes de alta velocidad en Córdoba
Uno de los trenes ha descarrilado en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz (Córdoba) y ha invadido la vía contigua, por la que circulaba otro convoy, que también ha salido de la vía. La circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía ha quedado suspendida.
Todo listo en San Sebastián para comenzar 24 horas de fiesta
Aunque la capital guipuzcoana acapare la mayoría de las miradas, Azpeitia y los municipios navarros de Tafalla y Lakuntza también celebran el día de San Sebastián.
La familia de Kerman recurre al Tribunal Supremo al considerar que la Audiencia de Álava "reduce la gravedad" de su asesinato
En noviembre el agresor fue puesto en libertad provisional y la Audiencia de Álava dictaminó que se celebraría un juicio breve, en contra de la opinión del juzgado de instrucción.
La afición del Celta se pinta las uñas en apoyo a Borja Iglesias que recibió insultos homófobos en Sevilla
El club animó a los jugadores y a su afición a que en el partido de hoy, que se ha jugado en Balaídos, acudieran con las uñas pintadas, una de las señas de identidad de Iglesias. El futbolista lleva años luchando contra la homofobia y la semana pasada recibió insultos homófobos en Sevilla, tras el encuentro que jugaron en el Sánchez Pizjuán.
Fallece una persona tras quedar atrapada en un alud en Benasque
El trágico suceso ha ocurrido en la estación de esquí de Cerler, fuera de pistas.
Detenidos cuatro jóvenes en Bedia acusados de realizar grafitis en una unidad de Euskotren
Los jóvenes, con edades entre los 18 y los 21 años, ha sido arrestados tras poner una barricada en la vía para interrumpir el tráfico ferroviario y realizar pintadas en una unidad de Euskotren.
Diez personas trasladadas por inhalación de humo en el incendio de una lonja en Vitoria-Gasteiz
El incendio se ha iniciado, por causas que se están investigando, a las ocho y media de la mañana de este domingo, ha informado la Ertzaintza.
Rescatan a una persona tras caer al río desde un puente en Basauri
Los servicios de emergencia han rescatado a un hombre que ha resultado herido este sábado, tras caer al agua desde un puente ubicado en la Avenida Lehendakari Aguirre.
Localizan restos humanos calcinados en Ortuella
La investigación está en marcha para esclarecer las causas de lo ocurrido. De momento, se desconoce la identidad de la víctima.