Será noticia: accidente de tren en Córdoba, todo listo para San Sebastián y comienza "El Conquis"

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
CORDONA (Spain), 18/01/2026.- A handout photo made available by Eleanorinthesky on social media shows rescue workers inspecting the scene after two high-speed trains derailed near Adamuz (Cordoba), Andalusia, Spain, 18 January 2026. At least five people were killed and several were injured, with others trapped, according to the Andalusian 112 Emergency Service, which mobilized firefighters, paramedics, and the Civil Guard. (España) EFE/EPA/ELEANORINTHESKY ON SOCIAL MEDIA X HANDOUT IMAGES PROVIDED BY ·ELEANORINTHESKY ON SOCIAL MEDIA X -EDITORIAL USE ONLY/ONLY AVAILABLE TO ILLUSTRATE THE ACCOMPANYING NEWS STORY (CREDIT REQUIRED)- BEST QUALITY AVAILABLEHANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
Accidente en Córdoba. Foto: EFE
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 19 de enero de 2026:

- Accidente de tren en Córdoba: Al menos 21 personas han muerto y más de 70 personas han sido hospitalizadas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba), según han informado fuentes del servicio de Emergencias 112 de Andalucía, que ha movilizado a los bomberos, los sanitarios y a la Guardia Civil.  La circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía ha quedado suspendida por el accidente.

- Todo listo en San Sebastián: La izada de la bandera de la ciudad en la plaza de la Constitución a medianoche dará el pistoletazo de salida a la Tamborrada de 2026. Serán 24 horas ininterrumpidas de fiesta, donde las tamborradas de adultos y la tamborrada infantil llenarán todos los rincones de la capital guipuzcoana a los sones de la música de Raimundo Sarriegi. Horas antes, los y las donostiarras comenzarán a celebrar el día grande con la tradicional cena.

- Comienza "El Conquis": Hoy arranca la competición en la nueva edición de "El Conquistador del Caribe". Los tres equipos ya han llegado a Los Haitises y se enfrentarán en el exigente primer Juego de Inmunidad para ganar su primer gran premio y, sobre todo, evitar las nominaciones y los campamentos infernales que les esperan a los perdedores.

La afición del Celta se pinta las uñas en apoyo a Borja Iglesias que recibió insultos homófobos en Sevilla

El club animó a los jugadores y a su afición a que en el partido de hoy, que se ha jugado en Balaídos, acudieran con las uñas pintadas, una de las señas de identidad de Iglesias. El futbolista lleva años luchando contra la homofobia y la semana pasada recibió insultos homófobos en Sevilla, tras el encuentro que jugaron en el Sánchez Pizjuán.
