Todo listo en San Sebastián para comenzar 24 horas de fiesta

La izada de la bandera de la ciudad en la plaza de la Constitución a medianoche dará el pistoletazo de salida a la Tamborrada de 2026. Serán 24 horas ininterrumpidas de fiesta, donde las tamborradas de adultos y la tamborrada infantil llenarán todos los rincones de la capital guipuzcoana a los sones de la música de Raimundo Sarriegi.

Horas antes, los y las donostiarras comenzarán a celebrar el día grande con la tradicional cena.

167 tamborradas de adultos

Un total de 22 736 personas desfilarán por las calles de la ciudad en las 167 tamborradas de adultos que participarán en la fiesta "más paritaria de la historia", ya que solo queda una compañía compuesta exclusivamente por hombres.

En la presentación, el alcalde Jon Insausti destacó que nunca habían participado tantas mujeres en esta fiesta. Este año serán concretamente 10 640, frente a 12 096 hombres; lo que arroja una cuota del 46,8 % y el 53,2 %, respectivamente.

Este año se celebra también el centenario de la izada de la bandera de la ciudad en la Plaza de la Constitución, el acto que con el que se inicia la fiesta que dura 24 horas. Con ese motivo, durante la izada, el tenor Xabier Anduaga, Tambor de Oro 2026, interpretará la Marcha de San Sebastián, junto al Orfeón Donostiarra, al son de los tambores de la sociedad Gaztelubide. Se podrá seguir en directo en esta página web.