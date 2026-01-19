Todo listo en San Sebastián para comenzar 24 horas de fiesta
La izada de la bandera de la ciudad en la plaza de la Constitución a medianoche dará el pistoletazo de salida a la Tamborrada de 2026. Serán 24 horas ininterrumpidas de fiesta, donde las tamborradas de adultos y la tamborrada infantil llenarán todos los rincones de la capital guipuzcoana a los sones de la música de Raimundo Sarriegi.
Horas antes, los y las donostiarras comenzarán a celebrar el día grande con la tradicional cena.
167 tamborradas de adultos
Un total de 22 736 personas desfilarán por las calles de la ciudad en las 167 tamborradas de adultos que participarán en la fiesta "más paritaria de la historia", ya que solo queda una compañía compuesta exclusivamente por hombres.
En la presentación, el alcalde Jon Insausti destacó que nunca habían participado tantas mujeres en esta fiesta. Este año serán concretamente 10 640, frente a 12 096 hombres; lo que arroja una cuota del 46,8 % y el 53,2 %, respectivamente.
Este año se celebra también el centenario de la izada de la bandera de la ciudad en la Plaza de la Constitución, el acto que con el que se inicia la fiesta que dura 24 horas. Con ese motivo, durante la izada, el tenor Xabier Anduaga, Tambor de Oro 2026, interpretará la Marcha de San Sebastián, junto al Orfeón Donostiarra, al son de los tambores de la sociedad Gaztelubide. Se podrá seguir en directo en esta página web.
4630 niñas y niñas en la tamborrada infantil
El martes un total de 4630 niñas y niñas participarán en la tamborrada infantil. El desfile comenzará a las 12:00 horas y se podrá seguir en directo en esta página web.
Argoitz Echezortu San José, Tambor Mayor, dirigirá a las 45 compañías formadas por 38 centros escolares y entidades. Estará acompañado de la Alcaldesa, representada por Valentina Errante Santos, y el Notario, representado por Odei Albarca Lopetegi. Junto a ellos saldrá también a la balconada consistorial el General, Jon Saizar Viles, y su Ayudante, Ane Martín López.
Tambor de Oro
El tenor Xabier Anduaga recibirá este año el Tambor de Oro, el máximo reconocimiento de la ciudad. El acto de entrega del Tambor de Oro se celebrará en el Ayuntamiento al mediodía.
La víspera, por su parte, se hará entrega de las Medallas al Mérito Ciudadano. Este año, los premiados son los siguientes: Casa Otaegui, Cebanc, Emma Larreta, Josetxo Fuentes y José Félix Martí Massó.
Fiesta en otros pueblos
El día de San Sebastián no se celebra solo en la capital de Gipuzkoa. Azpeitia, Lakuntza y Tafalla también celebran su día grande con un amplio programa de actividades.
En Azpeitia, la fiesta comenzará con la tamborrada de adultos, que ser podrá seguir en directo en la web orain.eus. A medianoche se izará la bandera en la plaza del municipio, por la mañana se celebrará la tamborrada infantil, y habrá un sinfín de actividades hasta que termine la fiesta a medianoche del día 20.
Las localidades navarras de Lakuntza y Tafalla también celebran San Sebastián con sus tradicionales tamborradas.
