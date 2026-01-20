Día de San Sebastián
El sol, la emoción y las melodías de Raimundo Sarriegi, protagonistas de la tamborrada infantil

2026ko Haur Danborrada
18:00 - 20:00
San Sebastián, este mediodía. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Eguzkia, emozioa eta Raimundo Sarriegiren doinuak, haur danborradako protagonistak

Última actualización

Un total de 4630 niños y niñas recorren las calles del centro de San Sebastián en el día grande de la ciudad. Argoitz Echezortu San José es el Tambor Mayor, encargado de dirigir a las 45 compañías.

Donostia-San Sebastián Tamborrada 2026 Sociedad

SAN SEBASTIÁN, 19/01/2026.- Izada a medianoche de la bandera de San Sebastián, que da inicio a la fiesta grande de la capital guipuzcoana en la que durante 24 horas 23.000 donostiarras de 167 tamborradas y 5.500 escolares llevarán la música a todos los rincones de la ciudad y el tenor Xabier Anduaga recibirá el Tambor de Oro 2026. EFE/Javier Etxezarreta ***POOL***
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Emocionante 'Marcha de San Sebastián' en la izada de bandera, con el tenor Xabier Anduaga, Tambor de Oro, y el Orfeón Donostiarra

La izada de la bandera de San Sebastián ha dado inicio a la tradicional Tamborrada, que cumple 100 años de historia y dejará 24 horas de fiesta ininterrumpidas en la capital guipuzcoana. En esta imprescindible cita para los donostiarras, el tenor Xabier Anduaga ha interpretado la Marcha de San Sebastián, que ha acompañado a Jon Isausti en su primera izada como alcalde. La tamborrada de Gaztelubide, junto a más de un centenar de integrantes de otras tamborradas, se han congregado en la Plaza de la Constitución para dar el pistoletazo de salida a la tradicional Tamborrada de San Sebastián.
GRAFCAV8731. BILBAO, 19/01/2026.-La consejera de educación María Begoña Pedrosa este lunes durante su intervención en el acto de Estrategia Formación Profesional Euskadi 2030.EFE/Luis Tejido
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Euskadi destinará 340 millones hasta 2030 a una FP más inclusiva y conectada con la empresa

Bajo el lema "Una Formación Profesional al servicio de las personas y la sociedad", la estrategia dada a conocer este lunes se enmarca en cinco ejes, con 20 objetivos estratégicos y 37 acciones, según ha desgranado la consejera vasca de Educación, Begoña Pedrosa.  Euskadi cuenta en la actualidad con 51 600 estudiantes inscritos, con un incremento en la matriculación de un 33 % en los últimos diez años.

