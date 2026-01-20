San Sebastian eguna
Eguzkia, emozioa eta Raimundo Sarriegiren doinuak, haur danborradako protagonistak

2026ko Haur Danborrada
18:00 - 20:00
Donostia, gaur eguerdian. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

Guztira, 4.630 haur dabiltza Donostiako erdiguneko kaleetan, hiriko egun handian. Argoitz Echezortu San Jose Danbor Nagusiak du aurten 45 konpainiak zuzentzeko ardura.

Donostia Danborrada 2026 Gizartea

SAN SEBASTIÁN, 19/01/2026.- Izada a medianoche de la bandera de San Sebastián, que da inicio a la fiesta grande de la capital guipuzcoana en la que durante 24 horas 23.000 donostiarras de 167 tamborradas y 5.500 escolares llevarán la música a todos los rincones de la ciudad y el tenor Xabier Anduaga recibirá el Tambor de Oro 2026. EFE/Javier Etxezarreta ***POOL***
ZUZENEAN
Duela  min.

San Sebastian martxa hunkigarria bandera igoeran, Xabier Anduaga tenorrarekin eta Donostiako Orfeoiarekin

Donostiako banderaren igoerak hasiera eman dio aurten 100 urte betetzen dituen danborrada tradizionalari, eta 24 orduko etenik gabeko festa utziko du Gipuzkoako hiriburuan. Donostiarrentzat ezinbesteko hitzorduan, Xabier Anduaga tenorrak San Sebastian martxa interpretatu du. Jon Isaustik, bere aldetik, alkate gisa egin duen lehen igoera izan da. Gaztelubideko danborrada, beste danborrada batzuetako ehun kide baino gehiagorekin batera, Konstituzio plazan bildu da, Donostiako danborrada tradizionalari hasiera emateko.

