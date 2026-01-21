Tamborrada
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La Arriada de la Bandera pone fin a 24 horas de fiesta en San Sebastián

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Banderaren Jaitsierak amaiera eman dio 24 orduko jaiari Donostian

Última actualización

La Arriada de la Bandera ha sido el acto final del gran día de la capital guipuzcoana, tras 24 horas al son de los tambores y barriles. El alcalde, Jon Insausti, ha sido el encargado de arriar la bandera.

Ayuntamiento San Sebastián Tamborrada 2026 Tambor de Oro Donostia-San Sebastián Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X