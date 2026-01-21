La Arriada de la Bandera pone fin a 24 horas de fiesta en San Sebastián
La Arriada de la Bandera ha sido el acto final del gran día de la capital guipuzcoana, tras 24 horas al son de los tambores y barriles. El alcalde, Jon Insausti, ha sido el encargado de arriar la bandera.
Muere un maquinista en Gelida, Barcelona, tras descarrilar un tren de Rodalies
Además, otras 37 personas han resultado heridas, cinco de ellas de gravedad. El tren de Rodalies ha descarrilado tras chocar contra un muro de contención que ha caído a la vía, a causa del temporal. Adif mantiene suspendida la circulación de trenes de Rodalies en toda Cataluña.
Fallece un hombre de 67 años en un accidente entre un turismo y un camión en Amorebieta
El fallecido es el conocido cocinero Mikel Bustinza, del restaurante Horma Ondo de Larrabetzu. Por razones que de momento se desconocen, su coche ha chocado contra un camión que estaba aparcado.
Un emocionado Xabier Anduaga recibe el Tambor de Oro 2026
El tenor donostiarra Xabier Anduaga ha recibido el Tambor de Oro 2026 de manos del alcalde de la ciudad, Jon Insausti, en un acto solemne que ha tenido lugar este mediodía en el salón de plenos del Ayuntamiento de la capital guipuzcoana en el que el regidor ha descrito al galardonado como "un espejo de los jóvenes referentes de las y los donostiarras".
Un estudio revela que hay mujeres con mastectomía que deciden reconstruirse el pecho por presión estética
Esta es una de las conclusiones de una investigación, becada por Emakunde, sobre el proceso y la calidad de la toma de decisiones ante diferentes opciones quirúrgicas de mujeres que deben someterse a una mastectomía.
El sindicato de maquinistas detectó vibraciones en la vía pero sin efectos en la seguridad
El sindicato reclama investigaciones independientes y defiende la actuación “ejemplar” de los maquinistas tras el siniestro de Adamuz.
El sol, la emoción y las melodías de Raimundo Sarriegi, protagonistas de la tamborrada infantil
Un total de 4630 niños y niñas recorren las calles del centro de San Sebastián en el día grande de la ciudad. Argoitz Echezortu San José es el Tambor Mayor, encargado de dirigir a las 45 compañías.
Las redes se llenan de bulos y desinformación tras el accidente de tren en Córdoba
Como ha ocurrido en otras tragedias, se han difundido imágenes generadas con inteligencia artificia o informaciones falsas.
