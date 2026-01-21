Danborrada
Banderaren jaitsierak amaiera eman dio 24 orduko jaiari Donostian

18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Banderaren jaitsiera izan da Gipuzkoako hiriburuko egun handiaren azken ekitaldia, 24 orduz danbor eta upel hotsen ondoren. Jon Insausti alkateak jaitsi du bandera.

Donostiako Udala Danborrada 2026 Urrezko Danborra Donostia Gizartea

