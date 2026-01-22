EUSKERA EN NAVARRA

Animan a las familias navarras a matricular a sus hijos e hijas en euskera

Varios colectivos y agentes sociales apoyan una campaña de sensibilización a favor del euskera. Aseguran que su conocimiento “enriquece” a los niños y las niñas, y fomenta “un mundo mejor”. Además, piden al Departamento de Educación que “no obstaculice” los modelos en euskera.

Los agentes han comparecido ante el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.
Euskaraz irakurri: Nafarroako hainbat eragilek seme-alabak euskaraz matrikulatzeko deia egin diete gurasoei
EITB

Última actualización

En vísperas de la apertura de la prematriculación para el curso 2026-2027, varios colectivos y agentes sociales se han unido en torno a una campaña para animar a las familias a matricular a sus hijos e hijas en los modelos educativos en euskera, ya que opinan que será una decisión en favor “de su futuro y su bienestar personal”, así como de “una Navarra y un mundo mejor”.

La campaña Etorkizuna euskaraz hazi ha contado con el apoyo de los siguientes sindicatos y colectivos: AEK, IKA, Errigora, Taupa Mugimendua, EHE, Gazte Euskaltzaleen Sarea, Dindaia, AET, Behatokia (Observatorio de los Derechos Lingüísticos), Euskalgintzaren Kontseilua, Nafarroako Ikastolen Elkartea, Sortzen Elkartea, la asociación de directores NIZE, IKAMA Nafarroa, Euskara Taldea de la NUP, LAB, ELA y STEILAS.

Una representación de todos ellos se ha reunido en la comparecencia que han realizado en Pamplona, ante el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, donde han reivindicado que “dar euskera” supone "enriquecer a cada niño y niña como persona y como ciudadano".

Manifiestan que los niños y las niñas que aprenden en los modelos en euskera se les abre, entre otras cosas, "la puerta a todo un universo cultural", se les "refuerza su capacidad para el plurilingüismo", se les permite "ampliar relaciones" y se "multiplican la capacitación y las oportunidades profesionales", además de "hacerles partícipes de la lengua propia de Navarra".

Asimismo, estos colectivos señalan que el conocimiento del euskera garantiza “la continuidad” del idioma y “el respeto y cumplimiento de los derechos lingüísticos de todos los navarros”.

Han insistido en que, al dotar a los niños de euskera contribuye a la mejora de nuestro futuro común como sociedad: se profundiza en "la convivencia y la democratización”, se refuerza “la cohesión social" y "avanzando en la justicia social".

También opinan que el euskera es una herramienta en "el contexto de creciente crispación que se está extendiendo a nivel global" y que pretende “reforzar las lenguas hegemónicas”.

Además de la invitación dirigida a las familias, los colectivos demandan al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra que ofrezca "facilidades en lugar de trabas" a los modelos en euskera, y fomente que “todos los navarros tengan garantizado el acceso al conocimiento básico del euskera".

Gobierno de Navarra Educación Euskera Sociedad

