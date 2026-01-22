BIZKAIA
El Ayuntamiento de Loiu logra todos los permisos para construir 400 nuevas viviendas en Hariztondo-Txiline

El consistorio ha logrado "in extremis" el visto bueno de los tres entes aeroportuarios (Aena, Aesa, Enaire), del Ministerio de Transportes y Aviación Civil, antes de la aprobación del nuevo Plan Director del aeropuerto.

Euskaraz irakurri: Loiuko Udalak Hariztondo-Txiline eremuan 400 etxebizitza eraikitzeko baimen guztiak lortu ditu
EITB

El Ayuntamiento de Loiu construirá 400 nuevas viviendas en el sector Hariztondo-Txiline, tras lograr "in extremis" todos los permisos necesarios por parte del Aeropuerto de Bilbao. 

Tras años de bloqueo, el consistorio ha logrado el visto bueno de Aena, Aesa, Enaire, Ministerio de Transportes y Aviación Civil, antes de la aprobación del nuevo Plan Director del aeropuerto.

Durante años las autoridades aeronáuticas se habían negado al desarrollo urbanístico de la zona, dado que el espacio estaba afectado por las servidumbres aeronáuticas y las afecciones acústicas del aeropuerto.

Los terrenos de Hariztondo-Txiline tienen una extensión de 157 000 metros cuadrados, y con esta operación urbanística el parque de vivienda del municipio crecerá un 39 %. Entre esas 400 viviendas habrá viviendas protegidas (VPO), viviendas de alquiler social, libres y adosados.

