Loiuko Udalak Hariztondo Txiline eremuan 400 etxebizitza eraikitzeko baimen guztiak lortu ditu

Udalak, azken unean, eta Bilboko Aireportuak plan zuzentzaile berria onartu aurretik, lortu du aireportuak kudeatzen dituzten hiru erakundeen (Aena, Aesa, Enaire), Garraio Ministerioaren eta Abiazio Zibilaren oniritzia. 

EITB

Loiuko Udalak 400 etxebizitza eraikiko ditu Hariztondo Txiline eremuan, Bilboko Aireportua kudeatzen duten erakundeen oniritzia jaso ondoren.

Hortaz, hainbat urtetako blokeoaren ondoren, Aena, Aesa eta Enaire erakundeen oniritzia ez ezik, Garraio Ministerioaren eta Abiazio Zibilaren oniritzia ere lortu du. 

Orain arte baztertu izan dute hirigintza proiektua, aireportutik gertu zegoela eta emisio akustikoen eraginpeko eremua  zela argudiatuta. 

Hariztondo Txilineko eremuak 157.000 metro koadroko azalera du, eta hirigintza proiektu horren ondorioz herriko etxebizitza-parkea % 39 haziko da. Etxebizitza horien artean etxebizitza babestuak, alokairu sozialekoak eta libreak egongo dira.

Eguneko Titularrak Bizkaia Etxebizitza Bilboko Aireportua Gizartea

