Violencia contra las mujeres
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Julio Iglesias publica mensajes de WhatsApp de sus empleadas para "dejar constancia de la absoluta falsedad de los hechos denunciados"

El cantante español ha publicado en su perfil de Instagram varios mensajes supuestamente enviados por las trabajadoras que le han denunciado por agresión sexual. Según Iglesias, estos mensajes "ponen de manifiesto la incoherencia de las denuncias".
el cantante español julio iglesias fuente efe
El cantante español Julio Iglesias, en una foto de archivo. Imagen: EFE
Euskaraz irakurri: Julio Iglesiasek langileen WhatsAppeko mezuak argitaratu ditu, "salatutako gertaerak erabat faltsuak direla jasota uzteko"
author image

EITB

Última actualización

El cantante español Julio Iglesias ha publicado en su perfil de Instagram varios mensajes que supuestamente ha recibido desde WhatsApp de las trabajadoras que le han denunciado por agresión sexual con los que parece querer demostrar su inocencia.

"La evidencia es clara: las comunicaciones de Whatssap enviadas por las denunciantes durante el tiempo que trabajaron en mi casa y las comunicaciones después de irse, demuestran que la información difundida carece de veracidad", señala el cantante en un comunicado que incluye en su perfil junto a capturas de pantalla de esos mensajes.

Dice que Instagram es el "único medio que me permite ejercer legítimamente mi derecho a la defensa y dejar constancia de la absoluta falsedad de los hechos denunciados", después de que la Fiscalía española no le permitiera ejercer su defensa en el procedimiento que se ha iniciado en este país.

En uno de los mensajes del 20 de abril de 2021 que atribuye a sus trabajadores se lee: "Profesor buenas noches, espero puedas dormir sin malestar, sueñes con los angelitos y puedas descansar, te quiero mucho y si necesitas algo de mi aquí estoy a tu entera disposición, gracias por tu paciencia y tus enseñanzas del día de hoy, todos los días a tu lado son valiosos para mi porque aprendo un poco más (añade un corazón) un beso y un abrazo!. Feliz noche".

En otro mensaje (1 de mayo de 2021) se lee: "Hola profesor.!!. Buenas tardes, me avisas cuando quieras que vaya para hacer los ejercicios", y en otro enviado el 2 de mayo, esta persona le dice "Buenos días profesor! Espero que hayas tenido una muy buena noche, recuerda colocarte la faja postural. un beso. te veo en un rato".

En uno más del 23 de septiembre de 2022, le desean "Feliz cumpleañooooosss Julitoooo!!! Querido profesor, que Dios te siga llenando de mucha salud para que puedas seguir gozando de esta hermosa vida, te mando un beso y un abrazo, TE QUIERO. siempre te recuerdo, con cariño".

En su comunicado, el cantante asegura que "es muy grave la mentira y la desinformación se utilicen como armas para atacar personas". Por eso, "adjunto algunas de las comunicaciones de whatsapp que ponen de manifiesto la incoherencia de las denuncias y la manipulación mediática a la que estoy siendo sometido".

Julio Iglesias publica mensajes de WhatsApp de sus empleadas para "dejar constancia de la absoluta falsedad de los hechos denunciados"

Acoso y agresión sexual

La Fiscalía investiga una denuncia contra el cantante por un presunto acoso y agresión sexual en 2021 a dos empleadas en República Dominicana y Bahamas.

Los hechos denunciados afectan a una exempleada del hogar del cantante y a una fisioterapeuta, que han aportado ante el tribunal documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp o registros de llamadas para demostrar la veracidad de sus acusaciones, que incluyen agresiones sexuales, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas. 

Julio Iglesias niega haber "abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer"
Exempleadas del servicio doméstico de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales y vejaciones físicas y verbales
España Violencia machista Víctimas de violencia machista Sociedad

Te puede interesar

adineko pertsonak
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Aretxabaleta inaugura el primer centro sociosanitario de Euskadi con un modelo pionero para personas mayores

El proyecto pilotu POBA (Pertsonen Ongizatea Begirada Anitzetik Aretxabaleta), impulsado por el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Aretxabaleta, apuesta por la prevención, la coordinación y la atención personalizada de las personas mayores de 70 años, y cuenta con la vocación de extenderse a otros municipios de Euskadi.
Cargar más
Publicidad
X