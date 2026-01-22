Emakumeen aurkako indarkeria
Julio Iglesiasek bi langileek bidalitako WhatsAppeko mezuak zabaldu ditu, akusazioak "erabat faltsuak direla agerian uzteko"

Abeslari espainiarrak WhatsAppeko elkarrizketen pantaila-argazkiak argitaratu ditu Instagrameko bere profilean, sexu-erasoa leporatuta salaketa jarri dioten langileek bidali omen zizkioten mezuak erakusteko. Iglesiasen arabera, mezu horiek "salaketek koherentziarik ez dutela agerian uzten dute".

el cantante español julio iglesias fuente efe
Julio Iglesias abeslari espainiarra, artxiboko argazki batean. Irudia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Sexu-erasoagatik salaketa jarri dioten bi langileek bidali omen zizkioten WhatsApp mezu batzuk zabaldu ditu Julio Iglesias abeslari espainiarrak Instagrameko bere profilean.

"Ebidentzia argia da: nire etxean lan egin zuten denboran salatzaileek bidalitako WhatsApp komunikazioek eta handik alde egin ondorengo komunikazioek erakusten dute zabaldutako informazioa ez dela egia", adierazi du abeslariak bere profilean mezu horien irudiekin batera agertzen den ohar batean.

Esan duenez, Instagram da bere "defentsarako eskubidea legitimoki gauzatzeko eta salatutako gertaerak erabat faltsuak direla jasota uzteko bide bakarra", Espainiako Fiskaltzak ez baitio utzi herrialde horretan hasitako prozeduran bere defentsa gauzatzen.

2021eko apirilaren 20an langileetako batek bidali omen zion mezuetako batek hau dakar: "Gabon, espero dut minik gabe lo egin dezazun, aingerutxoekin amets egin eta atseden hartu ahal izatea, asko maite zaitut eta zerbait behar izanez gero, zure esanetara naukazu, zure pazientziari eta irakaspenei esker, egunero baliotsuak dira, pixka bat gehiago ikasten dudalako (bihotz bat) musu bat eta besarkada bat! Gau zoriontsua izan".

Beste mezu batean (2021eko maiatzaren 1a) hau irakur daiteke: "Kaixo, maisu! Arratsalde on, ariketak egitera joatea nahi duzunean, abisatu", eta maiatzaren 2an bidalitako beste batean, "Egun on, maisu! Espero dut gaua ondo pasa izana. Gogoan izan gerriko posturala jarri behar duzula. Musu bat. Laster arte".

2022ko irailaren 23an, beste batean, honako hau opa dizute: "Zorionak! Maisu maitea, Jainkoak osasun handiz bete zaitzala bizitza eder honetaz gozatzen jarrai dezazun, musu bat eta besarkada bat bidaltzen dizkizut, MAITE ZAITUT.

Komunikatuan, abeslariak esan du "oso larria" dela "gezurra eta desinformazioa inoren kontra egiteko arma gisa erabiltzea". Hori dela eta, "salaketak koherenteak ez" direla eta jasaten ari den "manipulazio mediatikoa agerian uzten duten WhatsApp bidezko komunikazio batzuk" argitaratu ditu.

Jazarpena eta sexu-erasoa

Dominikar Errepublikako eta Bahametako bi langileri 2021ean ustez eraso sexuala egiteagatik abeslariaren aurkako salaketa bat ikertzen ari da Fiskaltza.

Abeslariaren etxeko langile ohi bat eta fisioterapeuta bat daude auzian, eta auzitegira lan-dokumentuak, argazkiak, grabazioak, WhatsAppeko mezuak eta akusazioen egiazkotasuna frogatzeko deien erregistroak aurkeztu dituzte, sexu-erasoak, laidoak eta lan-umiliazio sistematikoak barne. 

Julio Iglesiasek ukatu egin du "emakumerik abusatu, behartu edo errespeturik gabe utzi izana"
Julio Iglesiasen etxeko zerbitzuko langile ohiek sexu-erasoak eta irain fisikoak eta hitzezkoak leporatu dizkiote abeslariari
