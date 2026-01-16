Emakumeen aurkako indarkeria
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Julio Iglesiasek ukatu egin du emakumeen kontrako ezein abusu, derrigortze edo errespetu falta egin izana

"Atsekabe handiz, nire etxean lan egin zuten bi emakumek nire aurka egindako salaketei erantzuten diet. Ukatu egiten dut emakumerik abusatu edo derrigortu izana, bai eta horiek errespetatu ez izana ere", esan du artistak bere Instagrameko kontuan.

el cantante español julio iglesias fuente efe
Julio Iglesiasen artxiboko irudia. Argazkia: Europa Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Julio Iglesias abeslariak ukatu egin ditu bere etxean lan egin zuten bi emakumeek bere kontra egindako sexu-abusu salaketak.

"Atsekabe handiz, nire etxean lan egin zuten bi emakumek nire aurka egindako salaketei erantzuten diet. Ukatu egiten dut emakumerik abusatu edo derrigortu izana, bai eta horiek errespetatu ez izana ere", esan du artistak bere Instagrameko kontuan.

Hau da Julio Iglesiasek (Madril, 1943) salaketa horiei zuzenean erantzuten dien lehengo aldia. Iragan asteartean ezagutu ziren salaketa horiek, bi komunikabidek egindako ikerketa baten harira. Horri buruz, artistaren gertukoek aldizkari batean esan zuten, berandu baino lehen dena argituko dela, eta abeslaria "bere defentsa" prestatzen ari dela.

"Inoiz ez dut horrelako gaiztakeriarik sentitu, baina oraindik indarra dut nire duintasuna defendatzeko, eta jendeak, bidegabekeria larri honen aurrean, egia osoa jakiteko", gaineratu du artistak Instagramen.

Aldi berean, abeslariak esan du ezin dela ahaztu maitasun mezuak bidali dizkioten guztietazi; "kontsolamendu handia sentitu dut haiengan".

Bestalde, Iglesiasen emazte Miranda Rynsburgerrek mezu bat argitaratu du: "Zure ondoan, beti".

Julio Iglesiasen etxeko zerbitzuko langile ohiek sexu-erasoak eta irain fisikoak eta hitzezkoak leporatu dizkiote abeslariari
Musika Espainia Sexu erasoak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X