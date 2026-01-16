Julio Iglesiasek ukatu egin du emakumeen kontrako ezein abusu, derrigortze edo errespetu falta egin izana
"Atsekabe handiz, nire etxean lan egin zuten bi emakumek nire aurka egindako salaketei erantzuten diet. Ukatu egiten dut emakumerik abusatu edo derrigortu izana, bai eta horiek errespetatu ez izana ere", esan du artistak bere Instagrameko kontuan.
Julio Iglesias abeslariak ukatu egin ditu bere etxean lan egin zuten bi emakumeek bere kontra egindako sexu-abusu salaketak.
"Atsekabe handiz, nire etxean lan egin zuten bi emakumek nire aurka egindako salaketei erantzuten diet. Ukatu egiten dut emakumerik abusatu edo derrigortu izana, bai eta horiek errespetatu ez izana ere", esan du artistak bere Instagrameko kontuan.
Hau da Julio Iglesiasek (Madril, 1943) salaketa horiei zuzenean erantzuten dien lehengo aldia. Iragan asteartean ezagutu ziren salaketa horiek, bi komunikabidek egindako ikerketa baten harira. Horri buruz, artistaren gertukoek aldizkari batean esan zuten, berandu baino lehen dena argituko dela, eta abeslaria "bere defentsa" prestatzen ari dela.
"Inoiz ez dut horrelako gaiztakeriarik sentitu, baina oraindik indarra dut nire duintasuna defendatzeko, eta jendeak, bidegabekeria larri honen aurrean, egia osoa jakiteko", gaineratu du artistak Instagramen.
Aldi berean, abeslariak esan du ezin dela ahaztu maitasun mezuak bidali dizkioten guztietazi; "kontsolamendu handia sentitu dut haiengan".
Bestalde, Iglesiasen emazte Miranda Rynsburgerrek mezu bat argitaratu du: "Zure ondoan, beti".
Zure interesekoa izan daiteke
Amaitu dira auto-ilarak A-8an Arrigorriagan, istripu batek goiza konplikatu ostean
Istripua izan da A-8an Arrigorriaga parean eta 7 kilometroko ilarak izan dira. Txorierrin ere istripua izan da Lezama parean eta bi errei itxi behar izan dituzte BIlborantz, bertan auto-ilarak daude oraindik.
Zabaldu dute lur-jausi baten ondorioz Zumarraga eta Azkoitia artean itxita egon den GI-631 errepidea
Errepidean egiten ari diren bide-lanetan egindako leherketa kontrolatu batek eragin du luizia eguerdiko 13:15ak aldera. Garbiketa lanak amaitu ondoren, 21:45ak aldera errepidea zabaltzea lortu dute.
Hiru urte eta erdiko espetxea ezarri diote Lizarraldeko gizon bati, droga-trafikoagatik eta bi polizia zauritzeagatik
Aldeek hala erabakita, espetxe-zigorra hiru urtez eteteko aukera izango du auzipetuak, baldin eta buru osasunarekin loturiko tratamendua jarraitzen badu.
Ia 23.000 lagunek desfilatuko dute Donostian, "inoizko parekideena" izango den helduen danborradan
Sarriegiren doinuek eta danbor-hotsek ez dute etenik izango 24 orduz urtarrilaren 20an. 167 danborrada irtengo dira Donostiako kaleetara. Gainera, bandera-igoeraren ekitaldiak 100 urte beteko ditu eta ospatzeko, Xabier Anduaga tenoreak San Sebastian Martxa abestuko du une horretan, Gaztelubideko danborrekin batera, festari hasiera emanez.
Bilbon lur hartzekoak ziren bost hegaldi desbideratu dituzte, haize ufaden ondorioz
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia ezarri du, 100 km/h-tik gorako haize-boladak daudelako Bizkaiko haizeguneetan, bereziki, mendebaldeko mendiguneetan.
Iruñeko Maristen ikastetxeko abusuen biktimek isiltasuna eten eta jasandako "astakeriak" salatu dituzte
Haurrak zirenean egin zieten "astakeria" ordaintzeko dirurik ez dagoela uste duten arren, Marcos Leyun AVIPIRENen presidenteak salatu duenez, maristek eman dizkieten kalte-ordainak "ez dira iristen beste kongregazio batzuek eman dituztenen herenera".
Zer gertatu da Getxoko Irurak Bat jauregi txikiarekin?
Eraikinaren orubean 12 etxebizitza eraikitzeaz arduratzen zen enpresak hura zaharberritzeko lizentzia zuen, jatorrizko fatxadak mantenduz, tokiko babes maila berezia zuten eta. Hala ere, eraitsi egin zituen, Getxoko Udalaren baimenik gabe.
Xabier Anduaga, 2026ko Urrezko Danborra, festarako prest
Xabier Anduaga tenor donostiarrak aurtengo Urrezko Danborra jasoko du eta San Sebastian Martxa abestuko du, Donostiako Orfeoiarekin batera, Konstituzio Plazan. Familiarekin eta lagunekin gozatuko du momentuaz.
Burgoseko bi paziente onkologikoren heriotzari buruzko ikerketa abiatu du Fiskaltzak
Asteazken honetan, prozesatu aurreko ikerketa-eginbideak abiarazi dituzte, ospitaleak onartu ostean giza akats baten ondorioz bi paziente hil eta zaintzapean dauden hiruri kalteak eragin zitzaizkiela.