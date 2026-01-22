EDUCACIÓN
Las familias de Larrañazubi denuncian que el Gobierno Vasco aboca “al fracaso escolar” a los alumnos

Este colegio de Getxo, que ofrece el modelo A, es uno de los que cerrarán en el próximo curso por la caída de las matriculaciones. Las familias denuncian que "no a todos se les ha garantizado" que tendrán plaza en este modelo.

Colegio Larrañazubi de Getxo.
Euskaraz irakurri: Larrañazubiko familiek salatu dute Eusko Jaurlaritzak "eskola-porrotaera" bultzatzen dituela ikasleak
Agencias | EITB

Las familias del colegio Larrañazubi de educación infantil y primaria de Getxo han denunciado que el Gobierno Vasco aboca “al fracaso escolar” al alumnado de este centro, “al decretar por sorpresa” el cierre.

La consejera de Educación Begoña Pedrosa ha anunciado seis "procesos de integración" en doce colegios públicos de Bizkaia, debido a la caída de matriculaciones de alumnos. Ello supondrá el cierre de instalaciones de cuatro centros ubicados en Bilbao, Getxo y Leioa. Entre ellos se encuentra el Larrañazubi, que es uno de los centros que ofrece el modelo A (castellano como lengua vehicular).

En un comunicado, la Asociación de familias del centro ha censurado la "absoluta situación de vulnerabilidad e indefensión" en la que quedan los alumnos que han sido escolarizados en castellano, porque “no a todos se les ha garantizado que tendrán plaza en otros colegios con este modelo”.

Además, ha denunciado que, “para mayor escarnio”, este colegio acoge un aula estable con niños con autismo y otras necesidades educativas especiales “derivadas de discapacidades severas o trastornos del desarrollo graves”. Ha destacado que estas niñas y niños, “tras haber estado escolarizados en castellano desde una edad muy temprana, podrían sufrir un grave retroceso educativo y una crisis emocional si son escolarizados en una lengua que desconocen”.

También han lamentado la “escasa implicación” del Gobierno Vasco con este colegio, donde ya a mediados del año pasado optó por cerrar el aula de 2 años "sin ningún tipo de justificación".

La presidenta de la asociación de familias, Ilse Saiz, ha considerado que la decisión del Gobierno Vasco “constituye una vulneración flagrante de los derechos de los niños, al privarles de la igualdad de oportunidades y del acceso efectivo al modelo educativo actual”. Ha defendido que el modelo A  es “una alternativa preferida” por numerosos profesionales nacionales y extranjeros de alta cualificación e indicado que estos trabajadores pueden rechazar ofertas laborales en el País Vasco por la "falta de una alternativa educativa plural".

Educación Gobierno Vasco Getxo Sociedad

Begoña Pedrosa
La falta de alumnos provoca el cierre de cuatro colegios públicos en Bizkaia el próximo curso

Responsables del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, encabezados por la consejera Begoña Pedrosa, han explicado en Bilbao las razones y detalles de estos procesos, que, según han afirmado, no responden a "un ajuste organizativo" sino a "una integración de centros" de manera "consensuada", en algunos casos "progresiva", con el fin de atender "lo mejor posible" al alumnado.

