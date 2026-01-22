HEZKUNTZA
Larrañazubi ikastetxeko familiek salatu dute Eusko Jaurlaritzak ikasleen "eskola-porrota" eragingo duela

A eredua eskaintzen duen Getxoko ikastetxe hau da, ikasle faltagatik, hurrengo ikasturtean ateak itxiko dituenetako bat. Familiek salatu dutenez, ikasle "denei ez zaie bermatu" A ereduan ikasten jarraitu ahal izago dutenik.

Getxoko Larrañazubi ikastetxea.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Getxoko Haur eta Lehen Hezkuntzako Larrañazubi ikastetxeko familiek salatu dute Eusko Jaurlaritzak "eskola-porrotera" bultzatzen dituela ikastetxe horretako ikasleak, hurrengo ikasturteko itxiera "ezustean" dekretatu duelako.

Ostegun honetan Begoña Pedrosa Hezkuntza sailburuak Bizkaiko 12 ikastetxe publikoei eragingo dien sei "integrazio prozesu" iragarri ditu, matrikulazioak behera egin duelako. Horren ondorioz, Bilbo, Getxo eta Leioako lau ikastetxek ateak itxi beharko dituzte eta horietako bat da Getxoko Larrañazubi eskola, A eredua (gaztelania komunikazio-hizkuntza gisa duena) eskaintzen duen zentroetako bat.

Ohar baten bidez, ikastetxeko Familien Elkarteak gaztelaniaz eskolatu diren ikasleen "erabateko kalteberatasun- eta babesgabetasun-egoera" gaitzetsi du eta salatu du ikasle guztiei ez zaiela bermatu "A eredua duen beste ikastetxeren batean plaza" izango dutenik.

Horrez gainera, elkarteak azpimarratu du Larrañazubin autismoa eta, "ezintasun larrien edo garapen-nahasmendu larrien ondorioz", beste hezkuntza-premia berezi batzuk dituzten haurrentzako gela berezi bat duela. Nabarmendu duenez, haur horiek, "oso gaztetatik gaztelaniaz eskolatuta egon ondoren, hezkuntza-atzerapen larria eta krisi emozionala izan ditzakete, ezagutzen ez duten hizkuntza batean eskolatuz gero".

Era berean, Eusko Jaurlaritzak ikastetxe horrekin duen "inplikazio eskasa" deitoratu dute eta salatu dute iazko 2 urteko gela "inolako justifikaziorik gabe" itxi zutela.

Ilse Saiz familien elkarteko presidentearen ustez, Eusko Jaurlaritzaren erabakia "haurren eskubideen urraketa nabarmena da, aukera-berdintasuna eta egungo hezkuntza-eredua benetan eskuratzeko aukera kentzen baitie". Defendatu duenez, "kualifikazio handiko profesional nazional eta atzerritar askok" A  eredua nahiago dute, eta adierazi du langile horiek Euskadira lanera etortzea baztertu dezaketela "hezkuntza-alternatiba pluralik ez badago".

