Larrañazubi ikastetxeko familiek salatu dute Eusko Jaurlaritzak ikasleen "eskola-porrota" eragingo duela
A eredua eskaintzen duen Getxoko ikastetxe hau da, ikasle faltagatik, hurrengo ikasturtean ateak itxiko dituenetako bat. Familiek salatu dutenez, ikasle "denei ez zaie bermatu" A ereduan ikasten jarraitu ahal izago dutenik.
Getxoko Haur eta Lehen Hezkuntzako Larrañazubi ikastetxeko familiek salatu dute Eusko Jaurlaritzak "eskola-porrotera" bultzatzen dituela ikastetxe horretako ikasleak, hurrengo ikasturteko itxiera "ezustean" dekretatu duelako.
Ostegun honetan Begoña Pedrosa Hezkuntza sailburuak Bizkaiko 12 ikastetxe publikoei eragingo dien sei "integrazio prozesu" iragarri ditu, matrikulazioak behera egin duelako. Horren ondorioz, Bilbo, Getxo eta Leioako lau ikastetxek ateak itxi beharko dituzte eta horietako bat da Getxoko Larrañazubi eskola, A eredua (gaztelania komunikazio-hizkuntza gisa duena) eskaintzen duen zentroetako bat.
Ohar baten bidez, ikastetxeko Familien Elkarteak gaztelaniaz eskolatu diren ikasleen "erabateko kalteberatasun- eta babesgabetasun-egoera" gaitzetsi du eta salatu du ikasle guztiei ez zaiela bermatu "A eredua duen beste ikastetxeren batean plaza" izango dutenik.
Horrez gainera, elkarteak azpimarratu du Larrañazubin autismoa eta, "ezintasun larrien edo garapen-nahasmendu larrien ondorioz", beste hezkuntza-premia berezi batzuk dituzten haurrentzako gela berezi bat duela. Nabarmendu duenez, haur horiek, "oso gaztetatik gaztelaniaz eskolatuta egon ondoren, hezkuntza-atzerapen larria eta krisi emozionala izan ditzakete, ezagutzen ez duten hizkuntza batean eskolatuz gero".
Era berean, Eusko Jaurlaritzak ikastetxe horrekin duen "inplikazio eskasa" deitoratu dute eta salatu dute iazko 2 urteko gela "inolako justifikaziorik gabe" itxi zutela.
Ilse Saiz familien elkarteko presidentearen ustez, Eusko Jaurlaritzaren erabakia "haurren eskubideen urraketa nabarmena da, aukera-berdintasuna eta egungo hezkuntza-eredua benetan eskuratzeko aukera kentzen baitie". Defendatu duenez, "kualifikazio handiko profesional nazional eta atzerritar askok" A eredua nahiago dute, eta adierazi du langile horiek Euskadira lanera etortzea baztertu dezaketela "hezkuntza-alternatiba pluralik ez badago".
Zure interesekoa izan daiteke
Nafarroako hainbat eragilek seme-alabak euskaraz matrikulatzeko deia egin diete gurasoei
Euskararekin batera, “ongizate pertsonala”, “etorkizun hobea” eta “mundu hobea” jasoko dutela haur horiek defendatu dute eta Hezkuntza Departamentuari eskatu diote euskarazko ereduei “trabak jarri ordez, erraztasunak” eskaintzeko.
Auto baten gidaria hil da GI-636 errepidean, kamioi baten aurka talka eginda
Istripua 14:00ak aldera jazo da, Bentak auzoan. Kamioilaria ere zauritu da, eta ospitalera eraman dute. Auto-ilarak sortu dira Errenteriarako noranzkoan.
Bizkaiko lau ikastetxe publiko itxiko dituzte datorren ikasturtean, ikasle faltagatik
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko arduradunek, Begoña Pedrosa sailburua buru zutela, prozesuon inguruko arrazoiak eta xehetasunak eman dituzte, eta, baieztatu duenez, “ez dira antolaketa-doiketak”, baizik eta “adostutako integrazioak”, zenbait kasutan “mailakatuak” izango direnak, ikasleen beharrei “ahalik eta ondoen” erantzuteko.
Kalera irten daitezke haizeak aldamio bat mugitu eta etxetik irten ezinik egon diren Barakaldoko bizilagunak
Asteazken eguerditik Landaburu kaleko sei ataritako bizilagunak beren etxeetan konfinatuta egon dira, haizeak fatxadan dagoen aldamio bat mugitu zuelako.
Fiskaltzak kontrol eta prebentzio neurriak ezartzera behartu ditu Bernedoko udalekuen antolatzaileak
Sarrea Euskal Udaleku Elkarteak uda honetan Araban eta Nafarroan egin nahi dituen udalekuei buruzko informazioa zabaldu du, Arabako Foru Aldundiak eginbide judizialak eta zehapen-espedientea irekita duen arren.
Loiuko Udalak Hariztondo Txiline eremuan 400 etxebizitza eraikitzeko baimen guztiak lortu ditu
Udalak, azken unean, eta Bilboko Aireportuak plan zuzentzaile berria onartu aurretik, lortu du aireportuak kudeatzen dituzten hiru erakundeen (Aena, Aesa, Enaire), Garraio Ministerioaren eta Abiazio Zibilaren oniritzia.
Julio Iglesiasek bi langileek bidalitako WhatsAppeko mezuak zabaldu ditu, akusazioak "erabat faltsuak direla agerian uzteko"
Abeslari espainiarrak WhatsAppeko elkarrizketen pantaila-argazkiak argitaratu ditu Instagrameko bere profilean, sexu-erasoa leporatuta salaketa jarri dioten langileek bidali omen zizkioten mezuak erakusteko. Iglesiasen arabera, mezu horiek "salaketek koherentziarik ez dutela agerian uzten dute".
Donostiako itsas pasealekuak itxiko dituzte, olatu denboralearen ondorioz
N-634 errepidea itxita dago, bi noranzkoetan, Getaria parean (Gipuzkoa), asteazken honetako 18:25etik, olatuek talka egiteko arriskuagatik.
"Bilbo koloretsua" izan da inauterietako kartel lehiaketaren irabazlea
Bilboko Udalak jakitera eman du jada 2026ko Aratusteak iragarriko dituen kartela Bilbo koloretsua izenpean. Miguel Perera Gomez da kartelaren diseinatzailea eta lehiaketako irabazlea. Hautatutako kartela jaietako irudi ofiziala izango da eta otsailaren 12tik 17ra ospatuko diren Bilboko Aratusteetan.