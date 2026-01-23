Confirman 10 años de cárcel para un profesor de hípica por abusos sexuales a una alumna, menor de edad
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado la condena a 10 años y un día de prisión impuesta el pasado septiembre por la Audiencia Provincial a un profesor de hípica por abusos sexuales continuados a una alumna cuando tenía entre 13 y 15 años.
La sentencia, que se puede recurrir ante el Tribunal Supremo, mantiene también la prohibición de comunicarse o acercarse a la víctima a menos de 300 metros durante 15 años, además de una medida de libertad vigilada de 8 años a cumplir tras la pena de cárcel. En concepto de responsabilidad civil, el condenado deberá indemnizar a la joven con 25 000 euros por daño moral.
La primera agresión tuvo lugar en enero de 2015, en los vestuarios masculinos del centro hípico, cuando él tenía 32 años y ella 13. A partir de entonces, las agresiones fueron frecuentes, “prácticamente todas las semanas” durante 2015 y hasta abril de 2016. En agosto de 2016, cuando la víctima tenía 15 años, volvieron a repetirse de manera intermitente.
El TSJN ha considerado acreditado que la menor “carecía de capacidad y madurez suficientes” para afrontar la situación, y aprecia “manipulación afectiva”, al hacerle él sentirse “especial". La resolución ha subrayado que la víctima presenta daños y secuelas con dificultades en su desarrollo y en el ámbito sexual.
La Audiencia Provincial ha apreciado la agravante de prevalimiento y ha condenado al procesado como autor de un delito continuado de abuso sexual a menor de 16 años con acceso carnal. La defensa ha recurrido solicitando la absolución, mientras que Fiscalía y acusación particular han pedido la desestimación del recurso.
El TSJN ha subrayado también la coherencia de los testigos, amigos de la víctima en aquella época, que han respaldado su relato sobre conversaciones de contenido sexual y conductas impropias de la relación profesor-alumna.
Finalmente, el tribunal ha concluido que el acusado sabía que la menor tenía menos de 16 años, “máxime” por ser su profesor y porque “incluso acudía con el uniforme escolar”.
