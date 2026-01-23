VIOLENCIA MACHISTA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Confirman 10 años de cárcel para un profesor de hípica por abusos sexuales a una alumna, menor de edad

El TSJN considera acreditado que los abusos se produjeron de forma continuada cuando la menor tenía entre 13 y 15 años, y “carecía de capacidad y madurez suficientes” para afrontar la situación. Además, aprecia “manipulación afectiva”, al hacerle él sentirse “especial".
Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN). Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: 10 urteko kartzela-zigorra berretsi dute hipikako irakasle batentzat, ikasle adingabe bati sexu-abusuak egitea egotzita
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado la condena a 10 años y un día de prisión impuesta el pasado septiembre por la Audiencia Provincial a un profesor de hípica por abusos sexuales continuados a una alumna cuando tenía entre 13 y 15 años.

La sentencia, que se puede recurrir ante el Tribunal Supremo, mantiene también la prohibición de comunicarse o acercarse a la víctima a menos de 300 metros durante 15 años, además de una medida de libertad vigilada de 8 años a cumplir tras la pena de cárcel. En concepto de responsabilidad civil, el condenado deberá indemnizar a la joven con 25 000 euros por daño moral.

La primera agresión tuvo lugar en enero de 2015, en los vestuarios masculinos del centro hípico, cuando él tenía 32 años y ella 13. A partir de entonces, las agresiones fueron frecuentes, “prácticamente todas las semanas” durante 2015 y hasta abril de 2016. En agosto de 2016, cuando la víctima tenía 15 años, volvieron a repetirse de manera intermitente.

El TSJN ha considerado acreditado que la menor “carecía de capacidad y madurez suficientes” para afrontar la situación, y aprecia “manipulación afectiva”, al hacerle él sentirse “especial". La resolución ha subrayado que la víctima presenta daños y secuelas con dificultades en su desarrollo y en el ámbito sexual.

La Audiencia Provincial ha apreciado la agravante de prevalimiento y ha condenado al procesado como autor de un delito continuado de abuso sexual a menor de 16 años con acceso carnal. La defensa ha recurrido solicitando la absolución, mientras que Fiscalía y acusación particular han pedido la desestimación del recurso.

El TSJN ha subrayado también la coherencia de los testigos, amigos de la víctima en aquella época, que han respaldado su relato sobre conversaciones de contenido sexual y conductas impropias de la relación profesor-alumna.

Finalmente, el tribunal ha concluido que el acusado sabía que la menor tenía menos de 16 años, “máxime” por ser su profesor y porque “incluso acudía con el uniforme escolar”.

Navarra Violencia machista Abusos sexuales Sociedad

Te puede interesar

Camiones parados en Zamora
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Prohíben la circulación de camiones en más de 3000 kilómetros de carreteras de la Península por el riesgo de nevadas

Las principales organizaciones empresariales que representan a los transportistas ha mostrado su rechazo a esas restricciones, al considerar que se han impuesto "sin la previsión necesaria" y que provocarán que muchos camioneros "se queden tirados en medio de las carreteras". Además, la patronal de supermercados Asedas, denuncia que estas restricciones empiezan a provocar el desabastecimiento en los supermercados.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Detenido en Bilbao tras provocar un accidente al huir con su hijo menor de edad pese a tener orden de alejamiento

Un vehículo se ha saltado varios semáforos pasadas las 05:00 horas de este viernes y cuando su conductor se ha percatado de la presencia policial se ha dado a la fuga a gran velocidad a la altura de la calle Julian Gaiarre, llegando a chocar con tres coches. Al final, el conductor que huía ha quedado atrapado dentro de su vehículo y ha tenido que ser excarcelado de su interior.
Audiencia de Gipuzkoa
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Condenado a 14 años y 4 meses por violar y maltratar a su esposa y vejar a un hijo con una discapacidad del 65 % por trastorno de inestabilidad emocional

El varón ha sido considerado autor de un delito de agresión sexual, de dos delitos de maltrato habitual, de un delito de maltrato no habitual y de dos delitos de vejaciones injustas por la Sección Tercera de la Audiencia de Gipuzkoa, donde este viernes se le ha comunicado estas penas en una sesión convocada para dar a conocer la sentencia a las partes.
SAN SEBASTIÁN, 23/01/2026.- La corporación municipal donostiarra se ha concentrado este viernes para condenar la última agresión sexual registrada en San Sebastián. EFE/Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Investigan una agresión sexual a una mujer en San Sebastián

Según el Departamento vasco de Seguridad, los hechos ocurrieron anoche en la capital guipuzcoana y la víctima interpuso una denuncia por agresión sexual, al parecer, una violación, por lo que la Policía autonómica ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias de lo sucedido y localizar al presunto autor o autores. El Ayuntamiento donostiarra ha convocado este mediodía una concentración de repulsa.
Cargar más
Publicidad
X