10 urteko kartzela-zigorra berretsi dute hipikako irakasle batentzat, ikasle adingabe bati sexu-abusuak egitea egotzita

Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiaren arabera, adingabeak 13 eta 15 urte bitartean zituenean jasan zituen sexu-abusuak, etengabe, eta "ez zuen gaitasun eta heldutasun nahikorik" egoera horri aurre egiteko. Gainera, "manipulazio afektiboa" antzeman du, "berezi" sentiarazi nahi zuelakoan.

Agentziak | EITB

Nafarroako Probintzia Auzitegiak hipikako irakasle bati irailean ezarritako 10 urte eta egun bateko kartzela-zigorra berretsi egin du Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak, 13 eta 15 urte bitarteko ikasle bati sexu-abusuak egitea egotzita.

Halaber, 15 urtez, biktimarengandik 300 metro baino gutxiagora hurbiltzeko debekua berretsi du epaileak, baita harekin edonola komunikatzeko eragozpena ere. Horrez gain, akusatuak 8 urteko zaintzapeko askatasuna bete beharko du espetxe-zigorraren ondoren, eta, erantzukizun zibil gisa, 25.000 euroko kalte-ordaina eman beharko dio gazteari, kalte moralagatik. Epai horren aurka helegitea jartzeko aukera dago.

Aurreneko sexu-abusua 2015eko urtarrilean gauzatu zen, zentro hipiko horretako gizonezkoen aldageletan, akusatuak 32 urte zituenean eta biktimak 13 urte. Ordutik aurrera, erasoak ohikoak izan ziren, ia asteroko maiztasunarekin, 2016ko apirilera arte. Urte hartan, abuztutik aurrera, aldizka jasan zituen erasoak 15 urteko neskatoak.

Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak egiaztatutzat jo du adingabeak "gaitasun eta heldutasun nahikorik ez" zuela egoera horri aurre egiteko, eta "manipulazio afektiboa" antzeman du, "berezi" sentiarazi nahi zuelakoan. Epaiak azpimarratu duenez, biktimak kalte moralak ditu ordutik, eta zailtasunak bere garapenean eta sexu-alorrean.

Auzitegiak aintzat hartu du nagusitasunaren astungarria, eta auzipetua zigortu du, sexu-abusuaren delitu jarraitua leporatuta, biktima 16 urtetik beherakoa baitzen. Defentsak helegitea jarri du absoluzioa eskatuz, eta Fiskaltzak eta akusazio partikularrak errekurtsoa ezestea eskatu dute.

Era berean, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak azpimarratu du lekukoen koherentzia; izan ere, garai hartan biktimaren lagunak zirenek berretsi egin dute salatutako jokabideei buruzko kontakizuna.

Azkenik, epaimahaiak ondorioztatu du akusatuak bazekiela adingabeak 16 urte baino gutxiago zituela, "are gehiago" bere irakaslea zelako eta "eskola-uniformea jantzita joaten zelako".

