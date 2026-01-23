El viento obliga a cancelar un vuelo y desviar otros seis en Loiu

Las fuertes rachas de viento que se están registrando desde el miércoles en Euskal Herria han obligado a cancelar y desviar varios vuelos en las últimas horas.

En Loiu, esta mañana han cancelado el vuelo que tenía previsto aterrizar en el aeropuerto parisino de Charles de Gaulle. Por ahora es la única afección de la jornada de este viernes. Está previsto que operen desde Biarritz.

Ayer, jueves, a última hora del día también desviaron seis vuelos, según ha informado Aena.