El viento obliga a cancelar un vuelo y desviar otros seis en Loiu

El vuelo cancelado tenía previsto aterrizar en el aeropuerto parisino de Charles de Gaulle. Está previsto que operen desde Biarritz.
Imagen de archivo: Europa Press
Las fuertes rachas de viento que se están registrando desde el miércoles en Euskal Herria han obligado a cancelar y desviar varios vuelos en las últimas horas.

En Loiu, esta mañana han cancelado el vuelo que tenía previsto aterrizar en el aeropuerto parisino de Charles de Gaulle. Por ahora es la única afección de la jornada de este viernes. Está previsto que operen desde Biarritz.

Ayer, jueves, a última hora del día también desviaron seis vuelos, según ha informado Aena.

 

Rachas máximas registradas ayer

Previsión del tiempo

El viento del sur seguirá soplando con cierta intensidad, sobre todo en zonas expuestas del oeste. Por la tarde irá aumentando la nubosidad y es probable que se produzcan algunos chubascos o precipitaciones débiles, especialmente en el interior y sobre todo por la noche en el este de Navarra. 

