Hegaldi bat bertan behera utzi dute eta beste sei desbideratu dituzte Loiun, haizeagatik
Parisko Charles de Gaulle aireportura joatekoa zen hegaldia da bertan behera geratu dena. Biarritzetik ari dira ateratzen hegaldietako batzuk.
Asteazkenetik Euskal Herria astintzen ari diren haize-bolada gogorren ondorioz, hainbat hegaldi bertan behera utzi eta desbideratu behar izan dituzte azken orduetan.
Loiun, gaur goizean, bertan behera utzi dute Parisko Charles de Gaulle aireportuan lur hartzekoa zen hegaldia.
Bestalde, atzo iluntzean sei hegaldi desbideratu zituzten, Aenak jakitera eman duenez.
Atzo, osteguna, neurtutako haize-ufadak
Eguraldiaren iragarpena
Hegoaldetik iritsitako haizeak gogor joko du gaur ere, batez ere mendebaldean. Arratsaldean, berriz, lainotu egingo da, eta barnealdean euria egiteko arriskua handituko da, bereziki gauean eta Nafarroa ekialdean.
Kirolakeitb.eus, kirolaren eta kirolarien plaza digital berria aurkeztu dute
EITBren kirolen atari berriak aukera zabalagoa, intuitiboagoa eta ikus-entzunezkoagoa eskainiko du, esperientzia bisual biribila izateko. Zuzeneko emanaldiek protagonismo handiagoa izango dute, eta Zuretzat atalean erabiltzaile bakoitzak bere eduki gustukoenak bildu ahal izango ditu.
Gasteizek Jose Angel Cuerda omendu du, demokraziaren lehen alkatea izan zena
Gasteizek omenaldi hunkigarria egin dio gaur arratsaldean Jose Angel Cuerdari, bi hamarkadatan hiriko alkate izan zenari. Ekitaldia Urrezko Zeledonak elkarteak antolatu du, eta bere figurari eta bere ondare politiko eta sozialari buruzko monografikoa hartu du.
Betharram ikastetxea udan itxiko dute, 200dik gora sexu-eraso eta indarkeria salaketa jaso ondoren
Itxiera Vatikanoak berretsi behar du, baina biktimek txalotu egin dute erabakia. Duela bi urtetik hona ikastetxe honetan gertatutako sexu eraso eta indarkeria fisiko kasuekin lotutako 200 salaketa baino gehiago jarri dituzte.
Nafarroako hainbat eragilek seme-alabak euskaraz matrikulatzeko deia egin diete gurasoei
Euskararekin batera, “ongizate pertsonala”, “etorkizun hobea” eta “mundu hobea” jasoko dutela haur horiek defendatu dute eta Hezkuntza Departamentuari eskatu diote euskarazko ereduei “trabak jarri ordez, erraztasunak” eskaintzeko.
Larrañazubi ikastetxeko familiek salatu dute Eusko Jaurlaritzak ikasleen "eskola-porrota" eragingo duela
A eredua eskaintzen duen Getxoko ikastetxe hau da, ikasle faltagatik, hurrengo ikasturtean ateak itxiko dituenetako bat. Familiek salatu dutenez, ikasle "denei ez zaie bermatu" A ereduan ikasten jarraitu ahal izago dutenik.
Auto baten gidaria hil da GI-636 errepidean, kamioi baten aurka talka eginda
Istripua 14:00ak aldera jazo da, Bentak auzoan. Kamioilaria ere zauritu da, eta ospitalera eraman dute. Auto-ilarak sortu dira Errenteriarako noranzkoan.
Bizkaiko lau ikastetxe publiko itxiko dituzte datorren ikasturtean, ikasle faltagatik
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko arduradunek, Begoña Pedrosa sailburua buru zutela, prozesuon inguruko arrazoiak eta xehetasunak eman dituzte, eta, baieztatu duenez, “ez dira antolaketa-doiketak”, baizik eta “adostutako integrazioak”, zenbait kasutan “mailakatuak” izango direnak, ikasleen beharrei “ahalik eta ondoen” erantzuteko.
Kalera irten daitezke haizeak aldamio bat mugitu eta etxetik irten ezinik egon diren Barakaldoko bizilagunak
Asteazken eguerditik Landaburu kaleko sei ataritako bizilagunak beren etxeetan konfinatuta egon dira, haizeak fatxadan dagoen aldamio bat mugitu zuelako.
Fiskaltzak kontrol eta prebentzio neurriak ezartzera behartu ditu Bernedoko udalekuen antolatzaileak
Sarrea Euskal Udaleku Elkarteak uda honetan Araban eta Nafarroan egin nahi dituen udalekuei buruzko informazioa zabaldu du, Arabako Foru Aldundiak eginbide judizialak eta zehapen-espedientea irekita duen arren.