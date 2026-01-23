Accidente de tráfico
Siete personas heridas en la salida de vía y vuelco de una furgoneta en Ribaforada

18:00 - 20:00
Accidente en Ribaforada. Foto: Bomberos de Navarra.
Euskaraz irakurri: Zazpi pertsona zauritu dira Ribaforadan, furgoneta bat errepidetik atera eta iraulita

Última actualización

El aviso del accidente ocurrido en la A-68 se ha recibido sobre las 08:30 horas. Dos de las personas han quedado atrapadas en el interior de la furgoneta accidentada y han tenido que ser liberados por los bomberos. Las siete personas heridas han sido trasladadas Hospital Reina Sofia de Tudela. 

Accidentes de Tráfico Tráfico Navarra Autopista AP68 Sociedad

