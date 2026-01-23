Trafiko-istripua
Zazpi pertsona zauritu dira Ribaforadan, furgoneta bat errepidetik atera eta iraulita

Istripua Ribaforadan
Istripua Ribaforadan. Argazkia: Nafarroako suhiltzaileak.

A-68 errepidean izandako istripuaren abisua 08:30 aldera jaso da. Bi lagun harrapatuta geratu dira istripua izan duen furgonetan, eta suhiltzaileek atera behar izan dituzte. Zauritutako zazpi pertsonak Tuterako Sofia Erregina Ospitalera eraman dituzte. 

