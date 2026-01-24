PRESENTACIÓN
Los carnavales de Tolosa ya tienen cartel ganador, obra de Maialen Rodríguez

Euskaraz irakurri: Maialen Rodriguezen kartelak iragarriko ditu aurtengo Tolosako inauteriak
Se acercan los Carnavales y los de Tolosa ya tienen cartel ganador. Se han presentado un total de 60 trabajos y la obra premiada es la de la tolosarra Maialen Rodríguez. Pintxana Txaranga será la encargada de lanzar el txupinazo del Jueves Gordo en Tolosa.

