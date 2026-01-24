Un total de 1448 personas (907en la CAV + 541 en Navarra) optan este sábado a las 771 plazas ofertadas para la Formación Sanitaria Especializada (FSE) en Hego Euskal Herria, la mayoría reservadas para especialidades de Medicina (MIR).

Además, hay plazas convocadas para enfermería (EIR), psicología (PIR), farmacia (FIR), biología o física.

Las pruebas se realizarán en las facultades de Medicina y Ciencias del campus de Leioa de la EHU y en el campus de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) en Pamplona.

Las aulas abrirán sus puertas a las 13:30 horas para proceder al llamamiento e identificación de las personas candidatas. Terminado el proceso y, a partir de las 14:00 horas, comenzará el ejercicio.

557 puestos en Euskadi

En total, hay un total de 577 puestos en juego en la convocatoria de 2025-2026, 11 más que el año pasado; la mayoría de ellas en Bizkaia (314), por delante de Gipuzkoa (153) y Álava (110).

Así es la distribución por categorías:

-Especialidades médicas (MIR): 438

-Enfermería: 115

-Psicología clínica: 14

-Farmacia hospitalaria: 9

-Radiofísica hospitalaria (nueva categoría): 1

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha destacado que, una vez más, Euskadi ofertará el máximo de plazas posibles en las categorías vinculadas a la Atención Primaria.