Hoy se celebran los exámenes MIR con 771 plazas en juego en Hego Euskal Herria
Un total de 1448 personas (907en la CAV + 541 en Navarra) optan este sábado a las 771 plazas ofertadas para la Formación Sanitaria Especializada (FSE) en Hego Euskal Herria, la mayoría reservadas para especialidades de Medicina (MIR).
Además, hay plazas convocadas para enfermería (EIR), psicología (PIR), farmacia (FIR), biología o física.
Las pruebas se realizarán en las facultades de Medicina y Ciencias del campus de Leioa de la EHU y en el campus de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) en Pamplona.
Las aulas abrirán sus puertas a las 13:30 horas para proceder al llamamiento e identificación de las personas candidatas. Terminado el proceso y, a partir de las 14:00 horas, comenzará el ejercicio.
557 puestos en Euskadi
En total, hay un total de 577 puestos en juego en la convocatoria de 2025-2026, 11 más que el año pasado; la mayoría de ellas en Bizkaia (314), por delante de Gipuzkoa (153) y Álava (110).
Así es la distribución por categorías:
-Especialidades médicas (MIR): 438
-Enfermería: 115
-Psicología clínica: 14
-Farmacia hospitalaria: 9
-Radiofísica hospitalaria (nueva categoría): 1
El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha destacado que, una vez más, Euskadi ofertará el máximo de plazas posibles en las categorías vinculadas a la Atención Primaria.
En concreto, son 115 las plazas de Medicina Familiar y Comunitaria, lo que supone un incremento del 53 % en la última década; 37 en Enfermería Familiar y Comunitaria, cuadruplicando la dotación de hace diez años; y 30 en Pediatría, es decir, un 66 % más que entonces.
194 plazas ofertadas en Navarra
Navarra celebra este sábado las pruebas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) con 194 plazas ofertadas.
En la Comunidad Foral se han inscrito 541 aspirantes en la Comunidad Foral. Navarra oferta para esta convocatoria 194 plazas, de las cuales 144 pertenecen al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-0)—el mismo número que el año anterior— y las 50 restantes a la Clínica Universidad de Navarra (CUN).
En el Servicio Navarro de Salud Osasunbidea, la distribución de las plazas es la siguiente: 108 plazas de medicina, 26 de enfermería, 4 de psicología, 4 de farmacia, 1 de biología y 1 de física.
Te puede interesar
La Fiscalía archiva las diligencias contra Julio Iglesias por "la falta de competencia" de la Audiencia Nacional
La decisión no es recurrible. Las dos víctimas han avanzado más acciones legales, según han informado la asociación Women's Link y Amnistía Internacional, que han calificado de "lamentable" el archivo de la investigación.
El servicio de Rodalies volverá a estar suspendido este sábado en toda Cataluña
Renfe ha informado de que será una medida para realizar nuevas revisiones en la infraestructura.
La carretera N-634 entre Zumaia y Zarautz permanece cortada por el alto riesgo marítimo-costero
El Departamento de Seguridad ha tomado la medida porque el oleaje golpeará con fuerza. Además, Herrera permanece cerrado por nieve, y se pide precaución en Kurtzeta, Opakua y Orduña.
Puente asegura que los sistemas de prevención en la vía de Adamuz nunca superaron el nivel de alarma
Ha mostrado los certificados que constatarían que la renovación de la vía pasó todos los controles de calidad.
Confirman 10 años de cárcel para un profesor de hípica por abusos sexuales a una alumna, menor de edad
El TSJN considera acreditado que los abusos se produjeron de forma continuada cuando la menor tenía entre 13 y 15 años, y “carecía de capacidad y madurez suficientes” para afrontar la situación. Además, aprecia “manipulación afectiva”, al hacerle él sentirse “especial".
Una testigo dice haber visto a un agente de la Ertzaintza propinar una patada a Amaya Zabarte
El abogado de Zabarte ha considerado el testimonio como “muy importante" y "fundamental" para la causa.
Carreteras y vías cortadas, ferris y vuelos cancelados y clases suspendidas, efectos de la borrasca Ingrid
El temporal dejará nieve por debajo de 300 metros en el cuadrante noroccidental peninsular y olas de más de 9 metros hasta el domingo.
El ministro Puente afirma que prontitud de la tesis preliminar del siniestro da "cierta tranquilidad"
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que las primeras conclusiones de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) "arrojan luz sobre la tesis que los técnicos consideran más plausibles", pese a no ser definitivas.
Prohíben la circulación de camiones en más de 3000 kilómetros de carreteras de la Península por el riesgo de nevadas
Las principales organizaciones empresariales que representan a los transportistas ha mostrado su rechazo a esas restricciones, al considerar que se han impuesto "sin la previsión necesaria" y que provocarán que muchos camioneros "se queden tirados en medio de las carreteras". Además, la patronal de supermercados Asedas, denuncia que estas restricciones empiezan a provocar el desabastecimiento en los supermercados.