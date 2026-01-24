MEDICINA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Hoy se celebran los exámenes MIR con 771 plazas en juego en Hego Euskal Herria

Además de las plazas de medicina (MIR), también hay plazas reservadas para enfermería (EIR), psicología (PIR), farmacia (FIR), biología o física. En total, están convocadas 907 personas en la CAV y 541 en Navarra.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 1.448 hautagaik egingo dute larunbat honetan MIR azterketa Hego Euskal Herrian, 771 postuetako bat lortzen saiatzeko
author image

Onintza Aiestaran | EITB

Última actualización

Un total de 1448 personas (907en la CAV + 541 en Navarra) optan este sábado a las 771 plazas ofertadas para la Formación Sanitaria Especializada (FSE) en Hego Euskal Herria, la mayoría reservadas para especialidades de Medicina (MIR).

Además, hay plazas convocadas para enfermería (EIR), psicología (PIR), farmacia (FIR), biología o física.

Las pruebas se realizarán en las facultades de Medicina y Ciencias del campus de Leioa de la EHU y en el campus de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) en Pamplona.

Las aulas abrirán sus puertas a las 13:30 horas para proceder al llamamiento e identificación de las personas candidatas. Terminado el proceso y, a partir de las 14:00 horas, comenzará el ejercicio.

557 puestos en Euskadi

En total, hay un total de 577 puestos en juego en la convocatoria de 2025-2026, 11 más que el año pasado; la mayoría de ellas en Bizkaia (314), por delante de Gipuzkoa (153) y Álava (110).

Así es la distribución por categorías:

-Especialidades médicas (MIR): 438

-Enfermería: 115

-Psicología clínica: 14

-Farmacia hospitalaria: 9

-Radiofísica hospitalaria (nueva categoría): 1

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha destacado que, una vez más, Euskadi ofertará el máximo de plazas posibles en las categorías vinculadas a la Atención Primaria.

En concreto, son 115 las plazas de Medicina Familiar y Comunitaria, lo que supone un incremento del 53 % en la última década; 37 en Enfermería Familiar y Comunitaria, cuadruplicando la dotación de hace diez años; y 30 en Pediatría, es decir, un 66 % más que entonces.

194 plazas ofertadas en Navarra

Navarra celebra este sábado las pruebas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) con 194 plazas ofertadas.

En la Comunidad Foral se han inscrito 541 aspirantes en la Comunidad Foral. Navarra oferta para esta convocatoria 194 plazas, de las cuales 144 pertenecen al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-0)—el mismo número que el año anterior— y las 50 restantes a la Clínica Universidad de Navarra (CUN).

En el Servicio Navarro de Salud Osasunbidea, la distribución de las plazas es la siguiente: 108 plazas de medicina, 26 de enfermería, 4 de psicología, 4 de farmacia, 1 de biología y 1 de física.

Titulares de Hoy Personal médico Comunidad Autonóma Vasca Navarra Sociedad

Te puede interesar

Camiones parados en Zamora
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Prohíben la circulación de camiones en más de 3000 kilómetros de carreteras de la Península por el riesgo de nevadas

Las principales organizaciones empresariales que representan a los transportistas ha mostrado su rechazo a esas restricciones, al considerar que se han impuesto "sin la previsión necesaria" y que provocarán que muchos camioneros "se queden tirados en medio de las carreteras". Además, la patronal de supermercados Asedas, denuncia que estas restricciones empiezan a provocar el desabastecimiento en los supermercados.
Cargar más
Publicidad
X