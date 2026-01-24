MEDIKUNTZA
Gaur 1.448 hautagaik egingo dute MIR azterketa Hego Euskal Herrian, 771 postuetako bat lortzeko asmoz

Medikuntzako BAME (Barneko Mediku Egoiliar) edo MIR (Médico Interno Residente) azterketaz gain, erizaintza (BAEE), psikologia (BEP), farmazia (FIR), biologia edo fisikako ikasleentzako azterketak ere egingo dira.

18:00 - 20:00
author image

Onintza Aiestaran | EITB

Azken eguneratzea

1.448 pertsonak (907 EAEn eta 541 Nafarroan) egingo dute BAME (Barneko Mediku Egoiliar) edo MIR (Médico Interno Residente) azterketa gaur Hego Euskal Herrian, Osasun Prestakuntza Espezializatuko plaza bat lortzeko asmoz.

Espainiako Osasun Ministerioak 12.366 plaza inguru atera ditu 2025-26ko deialdian, horietatik 771 Hego Euskal Herrian (577 EAEn eta 194 Nafarroan) eta gehienak medikuntza espezialitatekoak

Medikuntzako BAME azterketaz gain, erizaintza (BAEE), psikologia (BEP), farmazia (FIR), biologia edo fisikako ikasleentzako azterketak ere egingo dira.

Hego Euskal Herrian, Leioako campusean eta Iruñekoan egingo dituzte probak. 

13:30ean zabalduko dituzte ateak, hautagaiak banan-banan deitu eta identifikatzeko. Behin hori amaituta, 14:00etan hasiko dira hautaprobak. 

557 plaza Euskadin

Guztira, Osasun Prestakuntza Espezializatuko 577 plaza daude jokoan EAEn, iaz baino 11 gehiago. 577 horietatik gehienak 314 Bizkaian izango dira, 153 Gipuzkoan eta 110 Araban. 

Honelakoa da kategorien araberako banaketa: 

- Mediku espezialitateak (BAME): 438 plaza

-Erizaintza (BAEE): 115

-Psikologia (BEP): 14

-Farmazia (FIR): 9

-Ospitaleko erradiofisikako plaza: 1 (kategoria berria)

Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak jakinarazi duenez, aurten ere Euskadik ahalik eta plaza gehien eskainiko ditu Lehen Mailako Arretari lotutako kategorietan.

Zehazki, 115 dira Familia eta Komunitate Medikuntzako plazak (% 53ko igoera azken hamarkadan), 37 Familia eta Komunitate Erizaintzan (duela hamar urteko baino lau aldiz gehiago) eta 30 Pediatrian (% 66 gehiago.   

194 plaza Nafarroan

Nafarroan 194 plaza atera ditu Espainiako Osasun Ministerioak, eta 541 hautagai aurkeztuko dira horietako bat lortzeko ahaleginean.

194 horietatik 144 Osasunbidea Nafarroako Osasun Zerbitzukoak dira (iazko kopuru bera) eta gainerako 50ak, berriz, Nafarroako Unibertsitate Klinikakoak. 

Osasunbideko postuen banaketa ondorengoa da: 108 medikuntzakoak, 26 erizaintzakoak, 4 psikologiakoak, 4 farmaziakoak, biologiako 1 eta fisikako 1. 

Medikuak Euskal Autonomia Erkidegoa Nafarroa Gizartea

