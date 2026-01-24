Gaur 1.448 hautagaik egingo dute MIR azterketa Hego Euskal Herrian, 771 postuetako bat lortzeko asmoz
Medikuntzako BAME (Barneko Mediku Egoiliar) edo MIR (Médico Interno Residente) azterketaz gain, erizaintza (BAEE), psikologia (BEP), farmazia (FIR), biologia edo fisikako ikasleentzako azterketak ere egingo dira.
1.448 pertsonak (907 EAEn eta 541 Nafarroan) egingo dute BAME (Barneko Mediku Egoiliar) edo MIR (Médico Interno Residente) azterketa gaur Hego Euskal Herrian, Osasun Prestakuntza Espezializatuko plaza bat lortzeko asmoz.
Espainiako Osasun Ministerioak 12.366 plaza inguru atera ditu 2025-26ko deialdian, horietatik 771 Hego Euskal Herrian (577 EAEn eta 194 Nafarroan) eta gehienak medikuntza espezialitatekoak.
Medikuntzako BAME azterketaz gain, erizaintza (BAEE), psikologia (BEP), farmazia (FIR), biologia edo fisikako ikasleentzako azterketak ere egingo dira.
Hego Euskal Herrian, Leioako campusean eta Iruñekoan egingo dituzte probak.
13:30ean zabalduko dituzte ateak, hautagaiak banan-banan deitu eta identifikatzeko. Behin hori amaituta, 14:00etan hasiko dira hautaprobak.
557 plaza Euskadin
Guztira, Osasun Prestakuntza Espezializatuko 577 plaza daude jokoan EAEn, iaz baino 11 gehiago. 577 horietatik gehienak 314 Bizkaian izango dira, 153 Gipuzkoan eta 110 Araban.
Honelakoa da kategorien araberako banaketa:
- Mediku espezialitateak (BAME): 438 plaza
-Erizaintza (BAEE): 115
-Psikologia (BEP): 14
-Farmazia (FIR): 9
-Ospitaleko erradiofisikako plaza: 1 (kategoria berria)
Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak jakinarazi duenez, aurten ere Euskadik ahalik eta plaza gehien eskainiko ditu Lehen Mailako Arretari lotutako kategorietan.
Zehazki, 115 dira Familia eta Komunitate Medikuntzako plazak (% 53ko igoera azken hamarkadan), 37 Familia eta Komunitate Erizaintzan (duela hamar urteko baino lau aldiz gehiago) eta 30 Pediatrian (% 66 gehiago.
194 plaza Nafarroan
Nafarroan 194 plaza atera ditu Espainiako Osasun Ministerioak, eta 541 hautagai aurkeztuko dira horietako bat lortzeko ahaleginean.
194 horietatik 144 Osasunbidea Nafarroako Osasun Zerbitzukoak dira (iazko kopuru bera) eta gainerako 50ak, berriz, Nafarroako Unibertsitate Klinikakoak.
Osasunbideko postuen banaketa ondorengoa da: 108 medikuntzakoak, 26 erizaintzakoak, 4 psikologiakoak, 4 farmaziakoak, biologiako 1 eta fisikako 1.
Zure interesekoa izan daiteke
Fiskaltzak artxibatu egin ditu Julio Iglesiasen aurkako eginbideak Auzitegi Nazionalaren "eskumen faltagatik"
Ezin da helegiterik aurkeztu erabakiaren kontra. Biktimek "borrokatzen" jarraituko dutela azpimarratu dute. Women's Link elkartearen eta Amnistia Internazionalaren arabera, "tamalgarria" da ikerketa artxibatzea.
Rodalies zerbitzua etenda egongo da berriro larunbat honetan Katalunia osoan
Renfek jakinarazi du azpiegituran berrikuspen gehiago egiteko neurria izango dela.
Zumaia eta Zarautz arteko N-634 errepidea itxita dago itsasbazterreko arrisku maila handiagatik
Olatuek gogor joko dutelako hartu du neurria Segurtasun Sailak. Gainera, Herrera itxita dago elurragatik, eta arreta eskatzen da Kurtzetan, Opakuan eta Urduñan.
Puenteren esanetan, Adamuzeko trenbideko prebentzio-sistemek ez zuten inoiz alarma-maila gainditu
Gainera, bidea berritzerakoan kalitate-kontrol guztiak gainditu zituela egiaztatzen duten ziurtagiriak erakutsi ditu.
10 urteko kartzela-zigorra berretsi dute hipikako irakasle batentzat, ikasle adingabe bati sexu-abusuak egitea egotzita
Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiaren arabera, adingabeak 13 eta 15 urte bitartean zituenean jasan zituen sexu-abusuak, etengabe, eta "ez zuen gaitasun eta heldutasun nahikorik" egoera horri aurre egiteko. Gainera, "manipulazio afektiboa" antzeman du, "berezi" sentiarazi nahi zuelakoan.
Errepideak moztuta, ferryak eta hegaldiak bertan behera, eta klaseak etenda, Ingrid ekaitzaren ondorioz
Denboraleak elurra utziko du 300 metrotik behera penintsulako ipar-mendebaldean, eta 9 metrorainoko olatuak izango dira igandera bitartean.
Lekuko batek deklaratu du ertzain bat ikusi zuela Amaya Zabarteri ostiko bat ematen
Zabarteren abokatuak uste du testigantza "oso garrantzitsua" eta "funtsezkoa" dela auzirako.
Puente ministroak adierazi du ezbeharraren atariko tesiaren azkartasunak "nolabaiteko lasaitasuna" ematen duela
Oscar Puente Garraio ministroak ziurtatu duenez, Trenbide Istripuen Ikerketa Batzordearen (CIAF) lehen ondorioek "argi uzten dute teknikarien ustez onargarrienak diren tesia", nahiz eta behin betikoak ez izan.
Penintsula ipar-mendebaldeko hainbat errepidetan kamioiei zirkulatzea debekatu diete, elurte arriskuagatik
Garraiolariak ordezkatzen dituzten erakunde nagusiak murrizketa horien aurka agertu dira, "beharrezko aurreikuspenik gabe" inposatu direla eta kamioilari asko "errepidean botata geratzea" eragingo dutela iritzita. Gainera, Asedas supermerkatuen patronalak salatu du murrizketa horiek supermerkatuetan hornidura arazoak eragiten hasi direla.