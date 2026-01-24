Renfe dice que tuvo conocimiento del accidente nada más producirse y que lo comunicó a Emergencias
Renfe ha asegurado que tuvo conocimiento del accidente de Adamuz (Córdoba) "inmediatamente de que se produjera y así se lo trasladó a las autoridades sanitarias". La operadora ferroviaria ha detallado en un comunicado el registro de las llamadas en los primeros minutos tras producirse el accidente.
La primera de las llamadas se produjo a las 19:46:24 cuando la interventora del tren Alvia 2384 llama e "informa de un accidente grande, indicando que se ha golpeado fuertemente la cabeza, que ha perdido el conocimiento, no se encuentra bien y no sabe dónde está".
Renfe explica que la mesa comercial Sur-Centro de Gestión de Operaciones (CGO) le traslada a la interventora que lo va a gestionar, "pidiéndole calma y solicitando un momento para actuar mientras verifica la información del tren". En esa llamada la interventora no sabe dónde está el tren.
La siguiente comunicación se produce dos minutos después, a las 19:48:05 horas cuando la interventora del Alvia vuelve a llamar "indicando la importancia del accidente". En esa llamada, la mesa comercial Sur-CGO indica que está gestionando asistencia de sanitarios y no se sabe nada del maquinista del Alvia.
Renfe detalla que "a partir de estas comunicaciones se continúa teniendo contacto con la interventora que, a pesar de su estado, alerta en todo momento de la gravedad de la situación".Así, a las 19:50:46 la interventora del Alvia indica que hay más heridos y la mesa comercial del Sur-CGO la informa de que están en Adamuz (Córdoba). En esa llamada "se explica que los viajeros han roto los cristales y se están bajando del tren", mientras que la mesa comercial del Sur-CGO traslada que están gestionando la asistencia de sanitarios. La interventora sigue en el tren.
Renfe indica también que intenta ponerse en contacto con su maquinista que, como posteriormente se sabe, falleció en el accidente. Asimismo, recuerda que posteriormente a esas comunicaciones iniciales, a las 20:01:20 el Centro de Coordinación Nacional de Seguridad y Emergencias de Renfe (CECON) pone en conferencia al 112 Madrid con el Centro de Autoprotección y Seguridad Nacional 24 Horas (CASH24) de Adif y éste le indica que ha descarrilado un tren en los cambios de la vía 1 de la estación de Adamuz y que hay un tren en la vía contigua que ha resultado afectado con heridos.
El accidente de Adamuz ocurrió en torno a las 19:43 horas y dejó 45 muertos.
Te puede interesar
ArcelorMittal pide esperar al informe final de la comisión del accidente en Adamuz y se ofrece a colaborar
Las autoridades manejan como una de las hipótesis del accidente un posible defecto de fábrica del carril de las vías, por lo que ya ha ordenado la revisión de todos los lotes fabricados e instalados en las vías.
Renfe y Adif suspenden el tráfico de trenes de Rodalies en Cataluña
La Generalitat ha pedido a Adif y a Renfe la paralización total de los trenes de cercanías y media distancia y la gratuidad del servicio hasta que se pueda reanudar “de forma fiable y sostenida en el tiempo”.
Detenido un hombre por agredir con arma blanca a dos mujeres en Lezama
Una de estas mujeres era la expareja del agresor, que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en el hospital de Cruces.
La línea de tren de alta velocidad que debería conectar en Francia con la 'Y vasca', en peligro
La construcción de la LAV de Burdeos a Dax puede ser abandonada por razones presupuestaras, y podrían apostar por priorizar la conexión con Barcelona.
Detenido en Tudela por estafar a migrantes para que lograran el empadronamiento
Cobraba 500 euros por cada certificado aprovechándose de su situación de vulnerabilidad.
Levantan las restricciones en varias autovías de Zamora y León, donde hay detenidos más de 1000 camiones
Los vehículos pesados han comenzado a reanudar la marcha pasadas las 09:30 horas.
La Fiscalía archiva las diligencias contra Julio Iglesias por "la falta de competencia" de la Audiencia Nacional
La decisión no es recurrible. Las dos víctimas han avanzado más acciones legales, según han informado la asociación Women's Link y Amnistía Internacional, que han calificado de "lamentable" el archivo de la investigación.
La carretera N-634 entre Zumaia y Getaria permanece cortada por el alto riesgo marítimo-costero
El Departamento de Seguridad ha tomado la medida porque el oleaje golpeará con fuerza, aunque ha decidido abrir el tramo Zarautz-Getaria. Además, Herrera ha quedado reabierta, si bien se pide precaución en Kurtzeta, Opakua y Orduña.
Hoy se celebran los exámenes MIR con 771 plazas en juego en Hego Euskal Herria
Además de las plazas de medicina (MIR), también hay plazas reservadas para enfermería (EIR), psicología (PIR), farmacia (FIR), biología o física. En total, están convocadas 907 personas en la CAV y 541 en Navarra.