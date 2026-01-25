Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Adif lleva a cabo 23 actuaciones de urgencia en siete líneas de la red de Rodalies

Según ha informado en un comunicado, las intervenciones pretenden restablecer el servicio de Rodalies "con los máximos estándares de fiabilidad y minimizar el riesgo de que se produzcan nuevas incidencias".
adif
Euskaraz irakurri: Rodalies tren zerbitzuko zazpi lineatan premiazko 23 gorabehera konpondu ditu Adifek
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El gestor de infraestructuras ferroviarias Adif ha realizado ya más de un centenar de inspecciones en la red de Rodalies de Cataluña y lleva a cabo 23 actuaciones de urgencia, principalmente protección de taludes y acondicionamiento de vías, en siete líneas en las que se han detectado incidencias.

Adif ha informado este domingo en un comunicado de que las intervenciones pretenden restablecer el servicio de Rodalies "con los máximos estándares de fiabilidad y minimizar el riesgo de que se produzcan nuevas incidencias".

Las intervenciones prestan "especial atención" a las líneas con tramos próximos a la costa o que discurren por zonas con mayor presencia de taludes.

Adif ha destacado que las intervenciones se han "acordado y coordinado con la administración titular del servicio, la empresa operadora y otros actores, como el colectivo de maquinistas, implicados en la explotación ferroviaria". 

Cataluña Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X