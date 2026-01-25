Adif lleva a cabo 23 actuaciones de urgencia en siete líneas de la red de Rodalies
El gestor de infraestructuras ferroviarias Adif ha realizado ya más de un centenar de inspecciones en la red de Rodalies de Cataluña y lleva a cabo 23 actuaciones de urgencia, principalmente protección de taludes y acondicionamiento de vías, en siete líneas en las que se han detectado incidencias.
Adif ha informado este domingo en un comunicado de que las intervenciones pretenden restablecer el servicio de Rodalies "con los máximos estándares de fiabilidad y minimizar el riesgo de que se produzcan nuevas incidencias".
Las intervenciones prestan "especial atención" a las líneas con tramos próximos a la costa o que discurren por zonas con mayor presencia de taludes.
Adif ha destacado que las intervenciones se han "acordado y coordinado con la administración titular del servicio, la empresa operadora y otros actores, como el colectivo de maquinistas, implicados en la explotación ferroviaria".
