Humor y gran ambiente en el desfile de carrozas del carnaval de Sunbilla
Cientos de personas se han reunido desde primera hora de la mañana en Sunbilla para presenciar el acto central del carnaval, el desfile de carrozas, que ha comenzado a las 11:00 horas desde la sociedad Ulibeltzak. El recorrido lo han abierto varias carrozas que han ofrecido a los visitantes bollería, castañas, caldo, tortilla y vino.
Te puede interesar
Puente denuncia la propagación de bulos sobre el carril donde descarriló el Iryo y defiende que es nuevo
El ministro de Transportes del Gobierno español ha explicado que el carril fue fabricado en 2023 e instalado en 2025. Publica la nota de envío de ArcelorMittal y el certificado de inspección de haber pasado todas las comprobaciones técnicas.
El fuerte viento derriba el tejado del centro Mendiko Eskola en Amurrio
No se han registrado heridos, pero la Ertzaintza mantiene acordonada la zona. También en Barakaldo una fuerte ráfaga de viento ha derribado un cartel publicitario en el centro comercial Megapark,
Heridos dos jóvenes tras caer del techo de una carroza en el carnaval de Leitza
Los jóvenes, una mujer y un hombre de 20 años, han caído desde tres metros de altura y han sufrido politraumatismos, por lo que han sido trasladados al Hospital Universitario de Navarra en Pamplona.
Adif lleva a cabo 23 actuaciones de urgencia en siete líneas de la red de Rodalies
Según ha informado en un comunicado, las intervenciones pretenden restablecer el servicio de Rodalies "con los máximos estándares de fiabilidad y minimizar el riesgo de que se produzcan nuevas incidencias".
Adamuz celebra una misa funeral por las 45 víctimas, una semana después del accidente de tren
En una ceremonia presidida por el obispo de Córdoba y con una veintena de sacerdotes, se han congregado desde representantes políticos a familiares de las víctimas y vecinos de la localidad que prestaron su ayuda desde el primer momento que tuvieron conocimiento del accidente. El Gobierno y la Junta de Andalucía han acordado posponer la celebración del Homenaje de Estado para que puedan asistir el mayor número de familiares posibles.
Fallece una persona en Tudela en el incendio de la furgoneta en la que vivía
Una persona ha fallecido este domingo en Tudela en un incendio de la furgoneta que utilizaba como vivienda, ha informado la Policía Foral.
El incendio de unos contenedores calcina dos vehículos en Vitoria
El incendio se ha producido esta mañana en la Avenida Reina Sofía, por causas que se están investigando.
Un menor de 13 años es asesinado en Sueca por un hombre que ha confesado el crimen
El varón de 48 años, padre de uno de los amigos de la víctima, se ha entregado en dependecias policiales.
Cerrada la carretera N-634 entre Zumaia y Getaria hasta que amaine el temporal
Los avisos por riesgo marítimo-costero estarán activados hasta al menos las seis de la mañana de este lunes.