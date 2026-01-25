CARNAVAL 2026
Humor y gran ambiente en el desfile de carrozas del carnaval de Sunbilla 

Sunbilla inauterietako karroza desfilea
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Jai giro bikaina berriz ere Sunbillako inauterietako karrozen desfilean
author image

EITB

Última actualización

Cientos de personas se han reunido desde primera hora de la mañana en Sunbilla para presenciar el acto central del carnaval, el desfile de carrozas, que ha comenzado a las 11:00 horas desde la sociedad Ulibeltzak. El recorrido lo han abierto varias carrozas que han ofrecido a los visitantes bollería, castañas, caldo, tortilla y vino.

Carnavales Fiestas Navarra Titulares de Hoy Sociedad

