En una ceremonia presidida por el obispo de Córdoba y con una veintena de sacerdotes, se han congregado desde representantes políticos a familiares de las víctimas y vecinos de la localidad que prestaron su ayuda desde el primer momento que tuvieron conocimiento del accidente. El Gobierno y la Junta de Andalucía han acordado posponer la celebración del Homenaje de Estado para que puedan asistir el mayor número de familiares posibles.