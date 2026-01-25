2026KO INAUTERIAK

Jai giro bikaina berriz ere Sunbillako inauterietako karrozen desfilean

Sunbilla inauterietako karroza desfilea
18:00 - 20:00
EITB

Ehunka lagun bildu dira goizean goizetik Sunbillan, inauterietako ekitaldi nagusia ikusteko: karrozen desfilea. 11:00etan abiatu da, Ulibeltzak elkartetik, eta bisitariei opilak, gaztainak, salda, tortilla eta ardoa eskaini dizkieten karrozek ireki dute ibilbidea.

