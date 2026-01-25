Un menor de 13 años es asesinado en Sueca por un hombre que ha confesado el crimen

Un menor de 13 años ha sido asesinado en Sueca (Valencia) por un hombre de 48 años que se ha entregado y ha confesado el crimen, según informan varios medios locales y agencias de noticias citando fuentes de la Guardia Civil.

El crimen se descubrió en la tarde de ayer, sábado, cuando, sobre las 18:30 horas, el varón se presentó en el cuartel de la Guardia Civil de la localidad para confesar lo sucedido. Según las fuentes, el hombre es el padre de un amigo de la víctima. El grupo de Homicidios se ha hecho cargo de las investigaciones.

El menor presentaba golpes y heridas de arma blanca.

El Ayuntamiento de Sueca ha lamentado en sus redes sociales "el terrible incidente ocurrido" ocurrido en la ciudad que le "quitó la vida a un menor de edad". "Mientras las autoridades realizan las investigaciones y se puede aclarar lo sucedido, queremos transmitir nuestro más sentido pésame y todo el apoyo de la ciudad de Sueca a los familiares de la víctima", señala el consistorio. Sueca ha decretado dos días de luto en los que las banderas del consistorio ondearán a media asta y ha suspendido los actos programados.