Gizon batek 13 urteko mutil bat hil du Suecan, Poliziari aitortu dionez

48 urteko gizonezkoak, biktimaren lagunetako baten aitak, bere burua entregatu du Valentziako Guardia Zibilaren kuartelean. 

Guardia Zibilaren agenteak hilketaren lekuan.
Agentziak | EITB

48 urteko gizon batek 13 urteko mutil bat hil du Suecan (Valentzia), gizasemeak berak Poliziari aitortu dionez. Guardia Zibilaren iturriak aipatuta eman dute horren berri albiste agentziek eta bertako egunkariek. 

Atzo arratsaldean izan zuen Guardia Zibilak hilketaren berri, 18:30ean. Gizon batek bere burua entregatu zuen, eta hilketa aitortu. Iturri horien arabera, biktimaren lagun baten aita da hiltzailea. 

Guardia Zibilaren Hilketa Taldeak bere gain hartu zuen ikerketa. Agenteek gerora egiaztatu zutenez, adingabeak kolpeak eta arma zuriz egindako zauriak zituen gorputzean. 

Suecako Udalak udalerrian gertatutako "jazoera izugarria" deitoratu du. "Hilketa argitzen den bitartean, gure doluminak eta babes osoa helarazi nahi dizkiogu biktimaren senitartekoei", adierazi du sare sozialen bidez zabaldutako ohar batean. Udalak bi dolu egun deitu ditu, epe horretan banderak haga erdian izango dituzte eta antolatutako ekitaldi guztiak bertan behera geratu dira. 

