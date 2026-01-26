Osakidetza trata en la actualidad a 260 personas que padecen la enfermedad de Kawasaki, una dolencia que afecta sobre todo a menores de 5 años (213 casos) y que es poco frecuente pero potencialmente grave, ya que si no se diagnostica y trata a tiempo puede provocar secuelas cardiacas.



En comunicado con motivo de la celebración hoy del Día Mundial de esta enfermedad, el Departamento de Salud y Osakidetza han subrayado en la necesidad de detectarla a tiempo para iniciar el tratamiento en los primeros 10 días, ya que así disminuye el riesgo de desarrollar complicaciones coronarias del 20 al 5 %.



Esta enfermedad, también llamada síndrome de los ganglios linfáticos mucocutáneos, es una inflamación generalizada de pequeños y medianos vasos sanguíneos que aparece especialmente durante la infancia y que suele afectar a las arterias coronarias. Es la principal causa de cardiopatía adquirida de la infancia.



El criterio principal para hacer el diagnóstico es la fiebre elevada prolongada (al menos 5 días), acompañada de afectación mucocutánea como ojos rojos, erupción cutánea, lengua aframbuesada y labios fisurados, ganglio cervical inflamado y manos o pies rojos e inflamados.



Osakidetza detectó el año pasado 18 nuevos casos (1 en Álava, 11 en Bizkaia y 6 en Gipuzkoa), de los cuales 12 se dieron en hombres y 6 en mujeres. La mayoría de nuevos afectados eran menores de edad. En total, hay en la actualidad 260 personas diagnosticadas en Euskadi. El 55 % son hombres y la mayor parte (213) menores de edad.